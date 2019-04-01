В Украине стартует призыв на срочную военную службу

Призыв продлится до июня включительно

Фото: Минобороны Украины

В Украине стартует призыв на срочную военную службу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg 2019-04-01T08:15:00+03:00 Украина Призыв продлится до июня включительно

В Украине начинается весенний призыв граждан на срочную военную службу. Согласно указу президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и не достигших 27-летнего возраста.

В апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Отметим, что осенью во время призыва в Киеве были проблемы с набором призывников. Как рассказывал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявлин, всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 подлежат призыву на службу. Однако уклоняются от призыва 33 619 мужчин – в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников. Материалы на уклонистов переданы в полицию для розыска.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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