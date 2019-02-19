ФОТОФАКТ. Весна в Киеве: в зоопарке на прогулку вышел слоненок Хорас

Малыш радовался весеннему теплу вместе с посетителями зверинца

Зоопарк. Слоник Хорас вчера активно принимал солнечные ванны. Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua.

Весна в Киеве: в зоопарке на прогулку вышел слоненок Хорас Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c41/60c/5c6c4160c13b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c41/60c/5c6c4160c13b3.jpg 2019-02-19T19:50:59+02:00 Другие новости Малыш радовался весеннему теплу вместе с посетителями зверинца

Солнышку радуются все жители столицы, в том числе и животные из Киевского зоопарка. Вчера слоника Хораса, который зимой обычно живет в закрытом вольере, даже выпустили на прогулку на свежий воздух.

"Малыш вместе с посетителями радовался зимнему теплу и наслаждался солнечной погодой", — рассказали в столичном зоопарке.

Напомним, 17 февраля в Киеве зафиксировали первый погодный рекорд 2019 года, да еще и исторический. Как сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, в воскресенье среднесуточная температура воздуха в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +4,6 °С.

"Это на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения для этого дня, который был зафиксирован в 1974 году", — рассказали в обсерватории.

По данным климатологов, такая погода по климатической норме соответствует 29 марта.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни в Украине будет не по-зимнему тепло и почти везде сухо. Ожидаются некоторые перепады температуры по областям, но в целом везде будет плюсовая температура.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.