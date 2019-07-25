Власть подсчитала количество жителей столицы

По прогнозам, к 2025 году в Киеве будут жить более пяти миллионов человек

Фото: Александр Яремчук

Чиновники посчитали, сколько людей проживает в столице. Официально называют цифру в почти 3 миллиона. Еще полмиллиона, а это треть Киевской области, ежедневно приезжает в Киев на работу из городов-спутников: Броваров, Вишневого, Борисполя, Ирпеня, Бучи и Вышгорода.

Таким образом, столица продолжает оставаться крупнейшим мегаполисом страны по количеству населения. По прогнозам, к 2025 году в Киеве будут жить более пяти млн. человек.

Ранее в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве рассказали, какие имена давали жители столицы своим новорожденным малышам в первом полугодии 2019 года. Всего, по данным управления, в столице родилось около 15 тысяч детей.

Кроме того, украинцев, которые едут работать за границу, меньше 6-10 миллионов человек, хотя статистику по этому вопросу собрать сложно. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"Мы сейчас пытаемся собрать данные из стран, куда выезжают украинцы, и выйти на какую-то оценку. Потому что есть мигранты, которые выехали давно и там остались; есть мигранты, которые три месяца работают и возвращаются, то есть циркулярные, сезонные мигранты. Очень сложно выйти на оценку, тем более среди молодежи, так как статистика по возрасту не ведется. <...> Но я бы точно не верила в мифы о 6-10 миллионах, выехавших из Украины, которыми часто оперируют политики", – сказала Купец.

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