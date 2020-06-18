ВНО в Киеве: семь пунктов тестирования не готовы принять учеников

Семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания знаний (ВНО, также распространена украинская аббревиатура – ЗНО) в Киеве оказались не готовы для приема участников. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

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Так, в семи пунктах выявлены нарушения в соблюдении ограничительных норм в связи с распространением коронавируса.

"В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами", – говорится в сообщении.

Остальные 95 пунктов проведения ВНО в Киеве соответствуют требованиям.

Отмечается, что накануне начала каждой сессии ВНО в пунктах тестирования будут дежурить 10 рабочих групп для проведения мониторинга соблюдения карантинных норм.

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Также в Госпродпотребслужбе уточнили, что в столице 566 детских садов и 66 дошкольных учреждений оказались не готовы к восстановлению образовательного процесса. В шести зарегистрированы контактные и/или заболевшие COVID-19 среди работников, в 60 других заведениях не завершены плановые ремонтные работы, отсутствует медицинский работник и т. д.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон, которым разрешается выпускникам школ в этом году не проходить государственную итоговую аттестацию. Законом устанавливается, что в связи с карантинными ограничениями выпускники школ в 2019-2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

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