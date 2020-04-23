В больницах Киева заканчиваются места для людей с COVID-19

Места в инфекционных отделениях Александровской клинической городской больнице для инфицированных коронавирусом заканчиваются, но готовятся дополнительные резервные кровати. Об этом сообщила главный врач медучреждения Людмила Антоненко.

Согласно ее данным, по состоянию на 22 апреля в Александровской больнице в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет.

Она напомнила, что за выходные дни умерло два пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями.

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Вместе с этим, Антоненко поддержала продолжение карантина до 11 мая, отметив, что коронавирус набирает обороты и угроза заражения никуда не исчезла.

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"Сейчас мы наблюдаем случаи локальных вспышек COVID-19: Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, общежитие в г. Вишневое. Контагиозность коронавируса очень высока! <...> Карантин продлен до 11 мая. И поверьте, еще не пришло время расслабляться", – подытожила главврач.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе для инфицированных коронавирусом подготовлено семь больниц, в них развернуто около 500 коек. В случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7000 дополнительных коек. Также сообщалось о подготовке больниц "второй волны" для приема людей с COVID-19. При этом число инфицированных коронавирусом в Киеве людей уже перевалило за отметку в 500 человек.

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