Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: число инфицированных снова возросло

В Киево-Печерской лавре, которая закрыта на карантин из-за COVID-19, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у двух человек. Всего в столице COVID-19 заболел 1341 человек, за минувшие сутки – 43 человека, пятеро из них медики. Об этом в ходе брифинга 29 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Заболели (за минувшие сутки – ред.) 21 женщина возрастом от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет, 20 мужчин от 20 до 66 лет и мальчик, которому девять лет. Из случаев заболевания, подтвержденных за прошедшие сутки, два – в Киево-Печерской лавре", - сказал Кличко.
Он уточнил, что в больницы отправили 17 человек, остальные лечатся в условиях самоизоляции под контролем медиков.
На протяжении последних двух дней выздоровели еще пять киевлян. Всего в столице выздоровели уже 69 человек.
Отметим, на данный момент больше всего киевлян болеют COVID-19 в Печерском районе – 312 человек, в Дарницком районе – 200 человек и в Соломенском районе – 134 человека.
Тем временем в Киевской области коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 39 человек, зафиксированы два новых летальных случая. На данный момент в области инфицированы 643 человека, 15 человек умерли.
Напомним, в столице коронавирус выявили в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании, в Лавре, в Ионинском и Покровском Голосеевском монастырях.
Отметим, что с 12 мая в столице могут ослабить карантин. Подробнее смотрите в сюжете:
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