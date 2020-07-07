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Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда

7 июля, 19:56

Александр Марущак Александр Марущак

Инфекционисты  устанавливают круг лиц, которые контактировали с больным

В Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в одном из отделений Пенсионного фонда на столичной Оболони.

"В связи с выявлением в отделе обслуживания граждан №5 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве (проспект Героев Сталинграда, 57) острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 указанный отдел с 06.07.2020 года закрыт на карантин. Соответствующее объявление размещено 06.07.2020 года на входе в помещение отдела обслуживания граждан №5. Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием", – сообщается на странице фонда в социальных сетях.

Жителям Оболони рекомендуют обращаться в другие отделения ПФУ в столице.

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В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что вспышка коронавируса на Оболони – не первая. Сейчас в закрытом отделении работают инфекционисты и выясняют, что стало причиной заражения. Также они устанавливают круг лиц, которые контактировали с больным. Известно, что заболел один сотрудник отделения.

"В Пенсионном фонде на Оболони зафиксирован один случай заболевания. Все люди, которые контактировали с этим человеком, отправлены на самоизоляцию. Грандиозной вспышки там нет, но отделение не будет работать 14 дней", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, в Киеве уже зафиксированы 293 вспышки инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом.

"В топе находятся лечебно-профилактические заведения, храмы и монастыри, а также всевозможные организованные трудовые коллективы, в том числе сервисные центры МВД и отделение Пенсионного фонда. Риск контакта с инфицированным человеком очень большой. К сожалению карантин на сегодняшний день ослаблен и идет максимальное распространение инфекции в закрытых помещениях. Увы, такие вспышки мы будем наблюдать, как минимум, до конца лета", – добавляет Олег Рубан.

Он подчеркивает, что самым эффективный способ не заразиться – это соблюдение безопасной дистанции, масочный режим и дезинфекция рук после посещения всевозможных учреждений, которые находятся в закрытых помещениях.

Ранее мы сообщали, что в конце июня вспышка коронавируса была зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции.

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Отметим, в последнее время эпидемия коронавируса существенно усилилась, а чиновники винят в этом украинцев – мол, не соблюдают карантинные требования, в частности нарушают масочный режим. Недавно Кабмин даже усилил контроль за соблюдением карантина. Так, например, в Киеве в метро пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен.

Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Пенсионный фонд вспышка коронавирус Оболонский район Госпродпотребслужба

Источник: Сегодня

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