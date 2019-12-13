Вторая волна пробной переписи в Украине: когда начнется, и где будет проходить

Вторая волна пробной переписи населения состоится в Украине от 14 до 23 декабря. Переписчики будут приходить в дома жителей столицы и Киевской области, сообщили в Государственной службе статистики. На их странице в Facebook опубликовали видео, в котором рассказывают, как будет происходить процедура. К визиту работников на дверях подъезда должны вывесить объявления. Информационные листовки положат и в почтовые ящики. Объясняют в ролике, и как отличить переписчиков. У них должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине. В службе статистики отмечают, персональные данные, полученные во время переписи, разглашать не имеют права и будут использовать только в статистических целях.

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Напомним, 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Населения переписывают по фактическому месту жительства, даже временному, а не по месту работы или службы. Фактическим местом жительства является дом, квартира, место в общежитии и т.д., где респондент проводит ежесуточно большую часть своего отдыха.

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