В Украине начали пробную перепись населения

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Сегодня стартовала пробная перепись населения Украины, которая проводится в Оболонском районе Киева и в Писковской объединенной поселковой территориальной общине Бородянского района Киевской области. Это будет подготовительный этап к проведению всеукраинской переписи в 2020 году, сообщает Государственная служба статистики.

Населения переписывают по фактическому месту жительства, даже временному, а не по месту работы или службы. Фактическим местом жительства является дом, квартира, место в общежитии и т.д., где респондент проводит ежесуточно большую часть своего отдыха. Это место может совпадать или не совпадать с зарегистрированным местом жительства. В каждом помещении записывают всех лиц, которые с 30 ноября по 1 декабря 2019 года проживали в нем.

Пробной переписи подлежат постоянные жильцы, временно отсутствующие, а также те, которые временно живут в определенно помещении (которые с 1 декабря временно жили там).

Те лица, которые до 1 декабря сменили место жительства, в переписи не участвуют. Также перепись не коснется тех, кто уехал в долгосрочную командировку (на срок от года); военнослужащие, которые в этот момент проходят службу в Вооруженных силах и других формированиях; заключенные; дети, родившиеся после даты (до 1 декабря) переписи населения, и лица, которые умерли до этой даты.

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Так, с 1 по 10 декабря будет проведен интернет-раунд переписи: заполняется специальная электронная анкета. С 14 по 23 декабря человек должен прийти в переписное или инструкторское отделение и дать ответы на вопросы. Либо в этот же период к украинцам будут приходить по месту жительства и непосредственно сотрудникам переписи можно будет дать ответы.

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Подробную инструкцию, как поучаствовать в пробной переписи, смотрите на видео:

Видео: Госстат

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Украины составляла 41 млн 960 тысяч человек. С начала года численность населения уменьшилась на более чем 190 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на днях заявил, что в Украине будет проведена электронная перепись населения. Он считает, что математика и социология дадут более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись.

Ранее заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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