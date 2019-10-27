Второй случай дифтерии в Киеве: госпитализировали женщину

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет / Фото: Pixabay

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С подозрением на дифтерию в Киеве госпитализировали 34-летнюю женщину.

"Женщину 1986 года рождения с подозрением на дифтерию госпитализировали в Александровскую больницу. Диагноз еще не подтвержден. Он станет известен по результатам анализов в понедельник", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Чумак, директор Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Он добавляет, что в связи с подтверждением диагноза на дифтерию у девятилетнего мальчика в Дарницком районе, медики с большой ответственностью относятся ко всем пациентам, которые приходят с ангиной.

"У госпитализированной женщины трое детей. У них также взяты посевы и у родственников, с которыми контактировала женщина. Их тоже проверили и результаты анализов станут известны чуть позже, во вторник. Больная проживает в Дарницком районе Киева", – добавил Сергей Чумак.

Это уже второй случай заболевания в столице. Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

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