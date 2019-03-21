21 марта – Всемирный день защиты лесов: где на Земле еще сохранились живые современники древнего мира

В Украине есть 900-летний дуб, а в США — сосна с 5000-летней историей

Фото: Украинское общество охраны птиц.

21 марта – Всемирный день защиты лесов: где на Земле еще сохранились живые современники древнего мира Ирина Ковальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/209/221/5c92092214362.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/209/221/5c92092214362.png 2019-03-21T10:03:00+02:00 Украина В Украине есть 900-летний дуб, а в США — сосна с 5000-летней историей

Сегодня, 21 марта, отмечается Всемирный день защиты лесов. Основали его еще в 1971 году, а в 2012 году — утвердила Генассамблея ООН с целью пропаганды необходимости сохранения лесов и в целом зеленых насаждений. Теперь ежегодно в рамках этого мероприятия во всем мире, включая Украину, проходят тысячи акций с высаживанием новых саженцев.

Помимо высадки новых растений, очевидно, что необходимо сохранять и уже растущие. И тут возникает вопрос, а сколько людских поколений способно пережить дерево и где в Украине сохранились молчаливые свидетели развития человечества.

Самые древние и ценные леса у нас в Карпатах и на Полесье. Они называются девственные леса, или пралесы. Это — пущи, которые не тронула рука человека благодаря тому, что они находятся высоко в горах, и их обошли стихийные бедствия, а значит здесь был шанс растениям развиваться в естественной среде и условиях более 120 лет. Возраст — один из главных критериев причисления к девственным лесам. По законам, в пралесах запрещена даже санитарная рубка, возведение объектов лесничества и даже прокладка необходимой дороги. Территория, которую занимают пралесы в Украине, с каждым годом уменьшается, и нынче, по разным оценкам, составляет от 60 до 80 тысяч гектаров. Но только в прошлом году Верховная Рада под давлением экологов и активистов приняла закон по защите именно этого вида лесопосадок.

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Из самых известных заказников пралесов — Брадульский ландшафтный заказник общегосударственного значения, расположенный на горе Попадья в Тячевском районе Закарпатской области. Он создан еще при советской власти в 1974 году на 1026 га, где 90% территории было покрыто хвойным лесом. Благодаря снимкам из космоса эксперты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) год назад установили, что за последнее десятилетие в заказнике было вырублено санитарными рубками около 12% лесной территории. Недавняя экспедиция КЭКЦ в Брадульский заказник показала, что "залысины" растут.

А вот пралесам в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области в ландшафтном заказнике "Грофа", сохранившимся на одноименной горе, верховье реки Лимницы и на ее левых притоках, занимающих всего 2533 га, пришлось повторно выбивать охранный статус после развала СССР. Первый раз этого статуса вековые посадки сосны горной и кедров удостоились в 1935 году. Это считалось важным достижением украинского пионера охраны природы, лесовода Александра Пясецкого и его коллег.

"Гнездо Горганских высот — Грофа, Паренки, Канусяки, Попадя, Мшана и Лелинское яйцо — это наиболее дикая и первобытная полоса наших Карпат. Припряталась в своей первобытной красе, не уничтоженная еще наступлением цивилизации, первобытная горная природа, которой равной нет не только на просторе Карпат, но и, наверное, во всей Европе", — написал сын священника Пясецкий в 1937 году в своей работе "Украинские карпатские заповедники".

Второй раз эти леса были взяты под охрану в 1996 году.

Карпаты. В последние годы в пралесах появились "залысины"

Выстояли: в Украине осталось 8 столетних дубов

"На территории Украины дуб может и тысячу лет простоять, липа тоже тысячу лет, а бук где-то 500 лет. Сосна, ель, граб — до 200 лет. Это при условии, что люди не тронут, — рассказал "Сегодня" о потенциале деревьев в нашей стране директор КЭКЦ Владимир Борейко, который регулярно совершает экспедиции в наши пралесы. — В Украине сохранилось всего восемь столетних дубов. Самая старая липа — 700 лет, все остальные вырубили, а было их около сотни. Для создания долговечного леса нам мешает отсутствие законодательной базы, по которой деревья бы гибли лишь естественным образом. Нашей законодательной базой занимались лесники, и мы имеем законы, которые позволяют рубить деревья. Даже закон о пралесах не работает в полную силу, потому что Кабмин его не выполнил и не привел в соответствие с новым законом подзаконные активы. Сейчас идет суд по этому поводу, и мы выиграли в первой инстанции".

Есть несколько десятков многовековых деревьев и в Киеве. Например, 600-летний дуб украшает территорию больницы ГУ МВД Украины на улице Вышгородской. При последнем замере охват его ствола составлял шесть метров, а высота была определена как 30 м. Не в лучшем состоянии, но все же каждую весну дает листву на одной из огромных веток ботанический памятник природы Украины, самый старый дуб Киева под названием "дуб Грюнвальда" (в честь немецкого художника Маттиаса Грюнвальда, 1470—1528), рисовавшего сказочные деревья. Его возраст оценивается в 800—900 лет. На улице Осиповского, 3, возле бывшей усадьбы цветовода Вильгельма Кристера, зажатый между девятиэтажками, растет дуб Кристера, которому может быть около 700 лет. По легенде, под этим деревом отдыхал поэт Тарас Шевченко, когда гостил у Кристера.

Но не только роскошные дубы радуют киевлян многовековыми кронами. Например, на проспекте Науки растет груша Иващенко, которой может быть и 150 лет. А на улице Китаевской раскинулся каштан Петра Могилы, якобы высаженный еще киевским митрополитом Петром Могилой (1632—1647), хотя возраст дерева определен как 300 лет. Но это самый большой каштан в Киеве. В 1994 году он был освящен настоятелем Троицкой церкви.

По состоянию на декабрь 2009 года в столице насчитывалось 349 вековых деревьев, которые попали в Государственный природно-заповедный фонд Украины. Правда, например, в 2013-м мы потеряли 150-летний каштан доктора биологических наук Михаила Воинственского. Он рос у входа в Институт зоологии НАН Украины на ул. Богдана Хмельницкого. Из-за тяжести веток ствол раскололся, этот процесс не смог сдержать мощный трос.

У дороги. "Дуб Грюнвальда"

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Из глубины веков: секвойя — 3274 лет и фикус Будды

Периодически по соцсетям гуляют фото огромных пней на северо-западе США, на которых стоят целые семьи лесорубов. Мало того, первые покорители Америки из Европы устраивали жилища в пнях таких деревьев после того, как само дерево, росшее более тысячелетия, удавалось срубить. Известно, что одними из первых в доме из пня 6-метрового кедра поселилась семья МакАллистеров в 1847 году, а в 1892 году Уильям Макдональд открыл в одном из пней красного кедра почтовое отделение.

Но Северная Америка славится все же другим гигантским деревом — секвойей вечнозеленой, названной то ли в честь вождя индейского племени чироки, то ли по количеству семян на чешуйке шишки этого дерева, а их семь (по-английски seven). Эти хвойные могут расти две тысячи лет, и в канадских горах даже встречаются их окаменелые предки доисторического периода. Отдельные экземпляры секвойи, или Секвойядендрона гигантского, достигают высоты более 110 м — это один из самых высоких видов растений на Земле. Самая высокая секвойя, получившая имя "Гиперион" (в честь титана в древнегреческой мифологии), была обнаружена натуралистами летом 2006 года в национальном парке Редвуд к северу от Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Высота дерева составляет 115,61 м. Исследователи считают, что повреждение, нанесенное дереву в верхней части дятлом, не дало растению достигнуть высоты в 115,8 м. Предполагаемый возраст гиганта — 700—800 лет.













Ну, а самой старой секвойе — 3274 года, и растет она на труднопроходимых западных склонах гор Сьерра-Невада в Калифорнии. До 1998 года здесь находился самый старый в мире можжевельник, который мог тут посеяться где-то в 664 году до н. э. В конце прошлого века люди его вырубили.

Наиболее старыми (неклональными) деревьями в мире являются представители вида "сосна остистая межгорная", которая растет в Северной Америке. Возраст отдельных особей может достигать 5000 лет, а самым древним деревом этого вида считается сосна "Мафусаил". Приблизительная оценка времени прорастания семени, из которого вырос "Мафусаил", — 2831 год до нашей эры. Таким образом сейчас этой сосне 4848 лет! И живет этот долгожитель высоко в горах Национального леса Инио на востоке Калифорнии. Точное месторасположение дерева, как и многих других таких живых реликтов, не разглашается с целью предотвращения вандализма. Говорят, в этом же парке есть еще более древнее дерево, которому 5069 лет. Но общественности не то что фото этого уникального экземпляра никогда не представляли, этой сосне даже имя не дали ради ее безопасности.

Почти четырехтысячелетней, а точнее 3630-годичной фицройе из семейства кипарисовых могут похвастать чилийцы. Их уникальное дерево растет в Национальном парке Алерсе-Андино и было посажено в 1611 году до н. э.

Еще один долгожитель среди деревьев — это баобаб, произрастающий в основном в саваннах тропической Африки. Считается, что этот вид растений способен жить около одной тысячи лет. Однако с определением возраста у баобаба проблемы — у деревьев этого вида нет годичных колец, и ученым для определения этого параметра приходится довольствоваться методом радиоуглеродного анализа. В результате, например, возраст одного такого баобаба, диаметр ствола которого составил 4,5 м, был определен как более 4500 лет.

Есть и священные деревья-рекордсмены. Например, фикус "Джайя Шри Маха Бодхи", который растет в городке Анурадхапура на Шри-Ланке. Ему приблизительно 2307 лет, и, согласно легенде, оно было выращено из отростка дерева Бодхи, под которым Будда достиг просветления, и посажено в 288 году до н. э. Считается, что это старейшее в мире живое дерево, посаженное человеком.

В Европе тоже есть деревья с многовековой историей, но не во всех случаях удается определить более-менее точный их возраст. Например, тис ягодный "Ллангернив" в одноименной деревне в северном Уэльсе, Великобритания, может похвастать лишь примерным своим возрастом в четыре тысячи лет. Хотя называют и более скромный 1500-летний возраст. Тис сохранился лишь фрагментами, поскольку основная часть ствола была давно утрачена, но от дерева есть несколько больших ответвлений. Обхват этого тиса у корней составляет 10,75 метра.

Напомним,

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АВТОР: Ирина Ковальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.