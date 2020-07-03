Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)

Спасатели несколько дней оставляли для нее воду и еду, надеясь, что она пережила взрыв

В Киеве спасатели, работающие на руинах дома на Позняках, обнаружили кошку, которая чудом выжила во время взрыва и несколько дней пряталась в руинах. Историю спасения домашней любимицы рассказала в Facebook киевлянка Елена Крыжановская в Facebook.

"Друзья, у меня есть история о чуде. Потому что только чудом можно назвать то, что на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы (там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные", ежедневно спасатели фиксируют подвижки плит и конструкций!), когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось – таки была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь!", – пишет женщина.

Реклама

Кошку обнаружили спасатели. Ранее они определили, что в разрушенной квартире жила питомица – по ее мискам и лотку. Владельцы кошки вывешивали объявления с просьбой, если выскочила, и кто-то увидит – вернуть, но надежды практически уже не оставалось.

"А сегодня – Максим с Сашей таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обрушения), взяли фонари, заглянули по углам – и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки. Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней", – пишет Елена Крыжановская.

Как оказалось, спасатели, которые работают на завалах оставляли кошке воду и пищу, с надеждой, что она жива. По словам хозяев, Элис – очень пугливая. Однако, привыкнув к присутствию сотрудников КАРС, все же дала себя обнаружить.

"Парни, которые там работают (КАРС все равно каждый день там бывает, замеры, проверки, жителям помогают понемножку), оставляли воду и еду. Зооволонтеры даже им принесли "ловушку", такой вольер с кормушкой. Кошка очень пугливая – вот пообвыклась, почуяла "родную душу" – и вышла ... Парни аж сами удивились, а все, кто рядом, чуть ли не нацгвардейцы в оцеплении – в слезах от умиления", – сообщила киевлянка.

Напомним, жители дома по ул. Саломеи Крушельницкой, 1/5, чьи квартиры разрушил взрыв газа, впервые посетили новые квартиры в ЖК "Кришталеві Джерела", которые были переданы людям по инициативе президента Владимира Зеленского.

Реклама

Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама