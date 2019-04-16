Ярмарки в Киеве: где на этой неделе можно купить недорогие продукты

Традиционные ярмарки состоятся на выходных во всех районах города, а сезонные будут и по будням, и по выходным

Фото: Pixabay

В Киеве на этой неделе пройдут сезонные и традиционные ярмарки, на которых можно купить свежие фрукты, овощи, мед и другие продукты дешевле, чем на городских рынках, сообщает пресс-служба КГГА.

Расписание ярмарок:

16 апреля (вторник)

в Голосеевском районе – ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), Лукьяновская площадь, 1-А.

17 апреля (среда)

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

в Подольском районе – ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8,

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

18 апреля (четверг)

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, Лукьяновская площадь, 1-А, просп. Победы, 50.

19 апреля (пятница)

в Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

20 апреля (суббота)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции м "Осокорки");

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

21 апреля (воскресенье)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

Также на выходных во всех районах пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

В частности, 20 апреля (суббота) ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

Деснянском районе – ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)

Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;

Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А);

Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

21 апреля (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Тем временем, украинцев призывают быть внимательными: на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты.

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