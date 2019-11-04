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Юные боксеры сразились на турнире за призы "Диаспоры чеченского народа" в Украине

4 ноября, 21:25

Зрителей на соревнования пришло так много, что в зале не осталось свободных мест

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В эти выходные маленькие спортсмены со всей Украины соревновались на открытом турнире по боксу на призы "Диаспоры чеченского народа"

230 участников боролись за кубки и денежные вознаграждения, а главное – за триумф победы. На турнире побывали и "Сегодня".

Зал – немаленький, но зрителей пришло столько, что не протолкнуться.

Но маленьких спортсменов это не смущает. Сосредоточенно ожидают своей очереди выйти на ринг, а потом боксируют друг с другом со взрослым упорством.

"Очень нравится! Хочу стать чемпионом мира!" – говорит один из участников турнира.

За два дня турнира свои навыки и реакцию продемонстрировали около 200 спортсменов со всей Украины.

Участникам – от 10 до 15 лет, но у них все по-настоящему – свои тренеры и секунданты. Все эмоции вместе с детьми переживают их родители.

"Ну, сейчас радость и спокойствие – все закончилось. А когда ребенок на ринге, это, вообще, надо таблетки с собой, наверное, брать", – говорит отец юного боксера Янош Литовченко.

"Это удовольствие. Нравится смотреть, как он тренируется. Каждая тренировка – это что-то новое. Он постоянно чего-то достигает. Это очень интересно", – говорит отец еще одного спортсмена, Виталий.

Бокс находится на 17-м месте по травматичности среди видов спорта, говорит заслуженный тренер Украины Увайс Байсонгуров. Именитый тренер, подготовивший многих чемпионов, советует отдавать ребенка именно на бокс.

"Ребенка заставить нельзя в этом возрасте. Если ему это нравится, если ему комфортно, родители приводят. Многие приводят, и потом единицы уходят", – говорит Увайс Байсонгуров.

Турнир уже девятый раз провела чеченская диаспора в Украине. Призами детей поощряют заниматься спортом. А еще это прекрасный повод рассказать о своей культуре.

"Это – общение. Здесь много разных национальностей, общаются, знакомятся, особенно родители очень любознательные. Спрашивают, что мы, как мы. Это тоже дает позитив", – говорит глава ВОО "Диаспора чеченского народа" Данил Гочаров.

Через год организаторы будут не просто готовиться к новому турниру, а искать больший зал. Ведь желающие попасть на турнир уже не помещаются в нынешнем.

Отметим, что турнир стартовал накануне супербитвы между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом за пояс WBO в полутяжелом весе, мы не могли пройти мимо такого события. Онлайн боя Альварес – Ковалев уже есть на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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