За два дня в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Раньше температурные рекорды не обновлялись десятилетиями

Сегодня - 21 февраля. Фото: Pixabay

За два дня в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d5e/b9b/5c6d5eb9b18cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d5e/b9b/5c6d5eb9b18cd.jpg 2019-03-11T14:16:00+02:00 Другие новости Раньше температурные рекорды не обновлялись десятилетиями

8-9 марта по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве были побиты четыре температурных рекорда.

Как сообщается на сайте обсерватории, 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +10,1 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году. В этот день был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла + 17,7 °С, что на 2,9 °С выше климатической нормы.

9 марта в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже 7,0 °С, что на 1,7 °С выше чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5 °С, что на 2,2 °С теплее предыдущего рекордного значения 1975 года. По климатическому календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.

В обсерватории отметили, что три из четырех рекордов побили на 2-3 градуса те, которые были установлены только три года назад. По мнению директора обсерватории Александра Косовца, это свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями.

Напомним, праздничный день 8 марта в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Также сообщалось, что после 8 марта ряд регионов Украины и Киев накрыл сильный ветер. В столице ураган валил деревья на припаркованные машины.

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