За сутки в Киеве коронавирусом инфицировались более полусотни людей

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось на 54 человека. В частности, инфицированы трое медиков. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за период пандемии – 59 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших – 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года и три девочки – 10, 11 и 16 лет. Также заболели 22 мужчин от 23 до 81 года и трое мальчиков, которым 2, 12 и 15 лет. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 12 больных. В Святошинском – 10. Но в Деснянском районе – 9 случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.

"Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса. Не пренебрегайте своей безопасностью! Берегите себя!", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.

Отметим, что сегодня 73-й день карантина в Украине. Изначально он устанавливался до 24 апреля. Однако ограничения продлили до 22 июня.

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