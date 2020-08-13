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Загрязнение воздуха и воды в Киеве: в каких районах зафиксировали опасные показатели

13 августа, 08:55

Наталья Руда Наталья Руда

В районах Демеевской и Бессарабской площадей, а также на улице Семена Скляренко был самый высокий уровень загрязнения

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опубликовали результаты наблюдений за загрязнением воздуха и воды в Киеве в июле.

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Как сообщается на сайте обсерватории, общий уровень загрязнения атмосферы в прошлом месяце по городу характеризовался как высокий.

По данным специалистов, в июле из 20 примесей, которые определялись лабораториями обсерватории, превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК сс) отмечалось из диоксида азота – в 3,5 раза, формальдегида – в 1,7 раза, оксида азота – в 1,5 раза , фенола – в 1,3 раза, диоксида серы – в 1,2 раза.

Максимальные разовые концентрации диоксида азота в июле составили: 2,3 ПДК мр – на площади Победы, 2,2 ПДК мр на улице Каунасской и бульваре Леси Украинки, 2,0 ПДК мр – на проспекте Победы и Демеевской площади. Еще на восьми постах максимальные концентрации диоксида азота достигали 1,1-1,9 ПДК мр. Также на площади Победы была зафиксирована максимальная концентрация оксида углерода на уровне 1,2 ПДК мр. Там же отмечалось превышение предельно допустимой разовой концентрации хлористого водорода, показатели были превышены и на улице Скляренко.

В обсерватории отметили, что наиболее загрязненными в июле были районы Демеевской и Бессарабской площадей и улица Семена Скляренко. Высоким уровнем загрязнения воздуха характеризовались также улица Каунасская, проспект Победы (район метро "Святошин"), площадь Победы, Оболонский проспект, улица Александра Довженко (возле метро "Шулявская"), бульвар Леси Украинки, улица Попудренко (район метро "Черниговская") и бульвар Вацлава Гавела (пересечение с ул. Академика Стражеско).

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Воздух на улице инженера Бородина (район ДВРЗ) и на Гидропарке (район возле моста Метро и автомагистрали) характеризовался повышенным уровнем загрязнения.

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По сравнению с июлем 2019 года уровень загрязнение атмосферного воздуха города повысилось за счет роста содержания диоксида азота, оксида азота, фенола. Вместе с тем, содержание формальдегида несколько снизилось. Также снизилось по сравнению с июнем содержание в воздухе фенола.

Кроме того, специалисты добавили, что кислородный режим воды в Днепре был удовлетворительным, но воды реки были загрязнены соединениями азота нитритного, соединениями цинка, марганца, меди, хрома шестивалентного. По сравнению с июлем прошлого года в районе Киева в Днепре увеличилось содержание соединений меди и хрома шестивалентного, но уменьшились концентрации азота аммонийного, азота нитритного и фенолов.

Ранее мы подробно писали о качестве воздуха в столице в июле.

Напомним, что весной в связи с сильными лесными пожарами столицу затянуло смогом.

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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