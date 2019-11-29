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Замначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арест по делу "отца контрабанды"

29 ноября, 16:56

САП ходатайствовала об аресте с залогом в 57 миллионов гривен

Фото: Сергей Тупальский/Facebook

Фото: Сергей Тупальский/Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под ночной домашний арест замначальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к незаконной схеме по растомаживанию импортированных товаров.

При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об избранию Тупальскому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 57 млн грн. САП собирается обжаловать меру пресечения Тупальскому.

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Напомним, что 26 ноября у ряда сотрудников Киевской городской таможни прошли обыски. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. В СМИ появилась информация, что обыски связаны с с делом одесского бизнесмена Вадима Альперина. Президент Владимир Зеленский назвал Альперина "крестным отцом" контрабанды и пообещал ценный подарок за раскрытие его местонахождения. При этом Альперин сам пришел на допрос в САП, где и был задержан.

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Киев домашний арест ВАКС Сергей Тупальский

Источник: Интерфакс-Украина

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