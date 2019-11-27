В Украине арестован "отец контрабанды": СМИ сообщили детали

Фото: пресс-служба НАБУ

Правоохранительные органы Украины задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, который накануне, как утверждал президент Владимир Зеленский, сбежал от правосудия.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали беглеца 27 ноября, когда Альперин явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Ему планируется вручение подозрения и ходатайства о мере пресечения.

В то же время, Альперин, адвокат которого ранее в этот день обещал, что его подзащитный явится в САП, опубликовал на своей странице в Facebook фото у входа в ведомство.

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Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.

А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Напомним, в августе от сотрудников СБУ сбежал основатель крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвера. Преступник скрылся в аэропорту "Борисполь" непосредственно перед своей экстрадицией на родину – в Израиль. Спустя несколько дней он был задержан.

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