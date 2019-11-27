Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

В Украине арестован "отец контрабанды": СМИ сообщили детали

27 ноября, 18:12

Разыскиваемый преступник лично явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Фото: пресс-служба НАБУ

Фото: пресс-служба НАБУ

Правоохранительные органы Украины задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, который накануне, как утверждал президент Владимир Зеленский, сбежал от правосудия.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали беглеца 27 ноября, когда Альперин явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Реклама

Ему планируется вручение подозрения и ходатайства о мере пресечения.

В то же время, Альперин, адвокат которого ранее в этот день обещал, что его подзащитный явится в САП, опубликовал на своей странице в Facebook фото у входа в ведомство.

В тренде
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детей

Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.

А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Напомним, в августе от сотрудников СБУ сбежал основатель крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвера. Преступник скрылся в аэропорту "Борисполь" непосредственно перед своей экстрадицией на родину – в Израиль. Спустя несколько дней он был задержан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коррупция контрабанда розыск НАБУ Вадим Альперин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным
Зеленский рассказал, о чем говорил с ПутинымПолитика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Украина сократила госдолг в долларах
Украина сократила госдолг в долларахЭкономика
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рождения
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рожденияУкраина
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданиемДонбасс
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллара
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллараФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...