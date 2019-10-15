Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве: депутат объяснил, будет ли действовать табу

Как сообщил депутат Киеврады Владислав Михайленко, в столице и дальше будет действовать запрет на ночную продажу алкоголя

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В Киеве продолжит действовать запрет на продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00, несмотря на решение Верховного суда, который признал незаконным решение Киеврады о запрете ночной продажи алкоголя в столице. Об этом заявил депутат Киеврады Владислав Михайленко, сообщает "Укринформ".

Он объяснил, что на данный момент существует два решения Киеврады по поводу запрета на продажу алкоголя ночью – от 2016 и 2018 годов. При этом вердикт Верховного суда касается более раннего решения городского совета столицы, которое имело рекомендательный характер.

"В 2018 году решение было принято (Киеврадой – ред.) после того, как парламент принял закон, где прописано – предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории", - уточнил депутат, отметив, что по поводу этого документа никакие иски в суд не подавались и никто его не признавал незаконным его действие.

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В этой связи, по словам Михайленко, оба решения Киеврады по введению запрета на продажу алкоголя в столице остаются в силе, так как позиция суда "половинчатая".

"Истец судился с хозяйственной инстанцией, а Хозяйственный суд не может отменять нормативно-правовые акты, он может признавать или не признавать договоры. То есть решение 2016 и 2018 года остается в силе. Но в любом случае то ограничение, которое действует до сих пор, действует в соответствии с решением 2018 года, которое никто не оспаривал, и нет сомнений относительно его законности", – резюмировал депутат.

Подробнее о решении Верховного суда смотрите в сюжете:

Напомним, в 2018 году проект решения о запрете продавать в столице ночью алкоголь вызвал бурную дискуссию в Киевраде. Депутаты спорили, до какого времени должны действовать ограничения. Звучало, в частности, предложение "снизить градус", чтобы запрет действовал не до 10 утра, а до 8. Однако это предложение большинство не поддержало, хотя его выносили на голосование дважды. В итоге за проект решения проголосовали 77 человек. Это решение вступило в силу в столице 24 октября 2018 года.

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