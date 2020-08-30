Заражений меньше, а смертей – больше: новые данные о коронавирусе в Киеве

В Киеве уменьшилось число новых зараженных коронавирусом. За прошлые сутки, 29 августа, в столице зафиксировали 109 случаев болезни, тогда как за предыдущий день – 265. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

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Несмотря на это, количество летальных случаев снова было большим – умерли девять человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в столице достигло 13 093.

"Заболели: 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, двое девочек шести и семи лет и двухлетний мальчик. Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева", - написал глава города.

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Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 22, в Днепровском – 20 и в Святошинском районе – 17 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировали 2096 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 119 074 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 596 человек.

Отметим, что несмотря на рост заболеваемости, в школах Киева и области 1 сентября прозвучит первый звонок. Новости "Сегодня" писали о том, что школьные линейки отменили, а в школах ввели новые правила для учеников и родителей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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