Украинцев ждет рост зарплат: эксперт озвучил прогноз

Из-за курса гривни реальные доходы повысятся меньше, чем номинальные, предупреждает специалист

Фото: Сегодня

Украинцев ждет рост зарплат: эксперт озвучил прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg 2019-03-11T08:53:00+02:00 Экономика Из-за курса гривни реальные доходы повысятся меньше, чем номинальные, предупреждает специалист

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2019 году повысится на 20%, а реальная (с учетом инфляции) - на 12-14%. Тако прогноз озвучил в комментарии "Сегодня" экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Стоит рассчитывать на то, что номинальная средняя зарплата в 2019 году вырастет более чем на 20% (+1800 грн/мес.). А реальная зарплата повысится всего на 12-14% из-за рисков, заложенных в курс гривни (в среднем по году 29,4 грн/долл.)", – считает Дорошенко.

Он также отметил, что в Украине, по статистике, за последние 14 лет средняя реальная зарплата стабильно росла от 20% и выше, и только три года ее рост был менее 10%, а в 2014 году реальная зарплата (год к году) упала на 20%, в 2015-м — на 27%.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в Украине есть возможность достичь по итогам 2019 года средней заработной платы в 12 тысяч гривен. По словам чиновника, труд человека в Украине недооценен.

Как сообщалось, в целом по Украине по итогам января-2019 средняя зарплата в январе составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. Впрочем, в декабре-2018 средняя зарплата составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 13,6%. Большую роль в этом играет сезонный фактор, т.к. традиционно в декабре многие украинцы получают доплаты.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

Подробнее о том, чего ждать от оплаты труда в 2019-м, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше".

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