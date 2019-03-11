Назван ТОП-5 профессий с самым быстрым ростом зарплат в Украине
Разрыв в скорости увеличения окладов будет расти, считают эксперты
Зарплаты в Украине будут расти, но вместе с тем уже в ближайшие месяцы увеличится и расслоение в темпах повышения окладов. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказала HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.
Она назвала пять сфер-лидеров, где зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем по стране:
- производство, в том числе строительство;
- розничная торговля;
- продажи товаров и услуг,;
- IT-сфера;
- административный персонал.
Кроме того, оклады заметно различаются в зависимости от опыта работы.
"Даже на одном и том же предприятии, например, инженеру-технологу с большим опытом работы предлагают 15 тыс. грн, без такого опыта — вдвое меньше. В то же время имеют преимущество специалисты даже без опыта работы, но в совершенстве знающие английский язык — они могут найти в Украине место в филиале известных иностранных компаний, причем со стартовой официальной зарплатой более 15 тыс. грн", – отмечает Пашкина.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцам предлагают быструю смену профессии:
Подробнее о том, чего ждать от оплаты труда в 2019-м, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше".
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