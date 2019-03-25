Здание ЦИК в Киеве начали охранять в усиленном режиме
Все подразделения полиции Киева переведены на усиленный вариант службы
Все подразделения полиции Киева переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением президентских выборов 31 марта. Под охрану взяли здание ЦИК и все окружные избирательные комиссии. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
По словам главы столичного главка Нацполиции, с начала избирательной кампании в полицию Киева поступило 534 обращения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все эти сообщения были тщательно проработаны, следователи расследуют 33 уголовных производства и составлен 51 административный протокол за нарушения, связанные с избирательным процессом.
"Правоохранители осуществляют сохранность избирательной документации, в том числе сопровождение при транспортировке бюллетеней, берут под охрану Центральную избирательную комиссию и все окружные избирательные комиссии", - цитирует Крищенко пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.
Всего к охране правопорядка в день выборов будут привлечены 6000 правоохранителей, а также военнослужащие Нацгвардии и сотрудники ГСЧС.
Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.
Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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