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Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД

Сегодня, 15:36

Подарок до 60 гривен не является подкупом избирателя

Фото: Сегодня
Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg Украина Подарок до 60 гривен не является подкупом избирателя

Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Об этом заявил советник министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко.

Он отметил, что, согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей.

В то же время Варченко заметил, что действующее законодательство расценивает как подкуп подарок избирателю стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодняшний день эта сумма составляет около 60 грн. Таким образом советник главы МВД сделал вывод, что предоставление гражданину от имени кандидата в президенты одного килограмма гречки, который стоит менее 60 грн, юридически не считается подкупом избирателя, как и любых других пищевых продуктов или вещей, которые стоят дешевле 60 грн.

Также Варченко добавил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что подкупом является предоставление любых пищевых продуктов на любую сумму, подаренные от имени кандидата избирателю. В случае его одобрения до президентских выборов, раздача любых продуктовых наборов будет считаться подкупом.

Выборы президента Украины вступили в активную фазу, а соответственно начались нарушения или попытки подкупа избирателей. А тем временем некоторые кандидаты в президенты даже попросили охрану.

По словам силовиков, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1004, подкупом избирателей – 106, повреждением имущества – 27 и хулиганством – 17.

Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

 

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Тег выборы, гречка, подкуп избирателей

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Источник:

УНИАН

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