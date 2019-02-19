Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД

Подарок до 60 гривен не является подкупом избирателя

Фото: Сегодня

Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2b0/1e5/5c52b01e500be.jpg 2019-02-19T15:36:55+02:00 Украина Подарок до 60 гривен не является подкупом избирателя

Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Об этом заявил советник министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко.

Он отметил, что, согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей.

В то же время Варченко заметил, что действующее законодательство расценивает как подкуп подарок избирателю стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодняшний день эта сумма составляет около 60 грн. Таким образом советник главы МВД сделал вывод, что предоставление гражданину от имени кандидата в президенты одного килограмма гречки, который стоит менее 60 грн, юридически не считается подкупом избирателя, как и любых других пищевых продуктов или вещей, которые стоят дешевле 60 грн.

Также Варченко добавил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что подкупом является предоставление любых пищевых продуктов на любую сумму, подаренные от имени кандидата избирателю. В случае его одобрения до президентских выборов, раздача любых продуктовых наборов будет считаться подкупом.

Выборы президента Украины вступили в активную фазу, а соответственно начались нарушения или попытки подкупа избирателей. А тем временем некоторые кандидаты в президенты даже попросили охрану.

По словам силовиков, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1004, подкупом избирателей – 106, повреждением имущества – 27 и хулиганством – 17.

Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.