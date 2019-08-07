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Жара, гроза и сильный ветер: киевлян предупредили о непогоде

Сегодня, 16:38

Порывы ветра будут достигать 15-20 м /с

/ Фото: AFP

Днем в столице 8 августа ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м /с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: "101" или "103".

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Также на природе следует:

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  • спуститься в низину;
  • отойти от поодиноких деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
  • купаться.

Напомним, что второй месяц лета в столице был контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температура 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С. 

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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Киев жара прогноз погоды ливень

Источник: Сегодня

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