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Жара в Киеве: как горожане спасаются от зноя

12 июня, 08:14

В парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса

Фото: ERGEI SUPINSKY
Фото: ERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве наступила по-настоящему жаркая пора. Столица изнывает от зноя, столбики термометров на солнце поднимаются выше 40 градусов, и горожане спешат спрятаться от раскаленного асфальта в тени аллей и парков города. По словам синоптиков, такая погода продержится еще как минимум неделю, лишь изредка прерываясь на кратковременные дожди, а спасатели уже предупредили о повышенной пожароопасности.

Тем временем, коммунальные службы города стараются облегчить жизнь города в условиях жары, а врачи подготовили советы, как не стать жертвой теплового или солнечного удара

"Дайте воды!": в Киеве заработали охлаждающие рамки, а источники с холодненькой можно найти на карте

В нескольких столичных парках и скверах появились охлаждающие рамки. Они распыляют воду, даря прохожим передышку от зноя. Как и в прошлом году, их можно найти как в центре города, так и в зеленых зонах спальных районов.

Фото: Киевзеленстрой

"Все арки сделаны из древесины, взятой с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. Приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара!", – призывают горожан сотрудники "Киевзеленстроя".

Сейчас охлаждающие рамки работают:

  • в парке Рыльского (Голосеевской район)
  • в паре "Победа" (Днепровский район)
  • в парке Шумского (Днепровский район)
  • в парке "Аврора" (Днепровский район)
  • в Отрадном парке (Соломенский район)
  • в парке им. Островского (Соломенский район)
  • в парке "Молодежный" (Деснянский район)
  • в Деснянском парке
  • парк им. Шевченко (Шевченковский район)
  • Мариинский парк (Печерский район)
  • Крещатый парк (Печерский раойн)
  • сквер на Щекавицкой улице (Подольский район)
  • сквер на улице Сагайдачного (Подольский район)
  • сквер на проспекте Победы, 97 (возле администрации в Святошинском районе)
  • сквер на улице Маршала Тимошенко (возле администрации Оболонского района)

Также киевляне советуют спасаться от жары возле киевских фонтанов: возле них также есть "ореол" из прохладной водной пыли.

"Ближе к вечеру, когда жара еще не успела спать, но солнце уже не так "жарит", отправляйтесь к "танцующим" фонтанам на Майдане Незалежности. Это вдвойне приятно: и водные брызги, и музыка приятная, и "шоу" у них красивое. Главное – не лезть внутрь фонтанов, это может быть опасно", – рассказала киевлянка Елена. 

Кроме того, можно утолить жажду водой из питьевых бюветов в городе, а также охладиться. Найти их можно на специальной карте. Кроме расположения, она поможет узнать, работает ли бювет: синяя метка означает, что все в порядке и он рабочий, а красная – что точка с питьевой водой закрыта по той либо иной причине. Между тем, врачи рекомендуют аккуратно пить прохладную воду: в условиях жары резкое охлаждение организма может закончиться простудой.

Также питьевую воду можно найти на всех официальных пляжах Киева: там установлены специальные фонтанчики.

Тем временем, в "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с жаркой погодой в столице в усиленном режиме поливают дороги. Это помогает охладить перегретый асфальт и снизить вредные испарения от него, кроме того – снижает уровень пыли в воздухе.

Как пережить сильную жару: советы медиков

Знойная погода в большом городе может стать причиной ухудшения самочувствия, обострения хронических болезней – особенно сердечно-сосудистые и кроветворные системы у пожилых людей. Люди, которые в зной вынуждены находиться на улице, могут получить тепловой или солнечный удар.

Однако такие риски можно снизить, соблюдая несложные правила питания и поведения в условиях жары, говорят киевские медики.

Рекомендации по режиму питания в жаркий период года:

  • Не переедайте, ешьте меньше мяса, жареного, жирного и копченого – все это перегружает пищеварительную систему.
  • Облегчайте рацион, употребляя меньше простых углеводов (сладкого, мучного) и больше сложных – овощей, фруктов, зелени, каш.
  • Пейте достаточное количество воды: в жаркую погоду организм нуждается в 1,5-2 раза больше жидкости.
  • Ешьте пять раз в день небольшими порциями, это позволит не нагружать пищеварительную систему.
  • Устраивайте "разгрузочные дни" – это как выходной день для организма. Овощной, фруктовый или кефирный день лучше устраивать в выходной, когда организм не требует много энергии. Полезным будет и огуречный день.
  • Не употребляйте алкоголь, он вызывает обезвоживание организма, а алкогольный градус в сочетании с градусами окружающей среды усложняет его работу.
  • Ешьте только свежее: при высокой температуре все быстро портится, поэтому очень легко отравиться.

Общие правила поведения в жару:

  • Не выходите на улицу в сильный зной, особенно с 12:00 до 16:00. Лучше это время пересидеть в помещениях.
  • Выбирайте одежду из натуральных тканей – льна и хлопка, избегайте одежды из синтетики – она ​​плохо пропускает воздух и, как следствие, не дает коже дышать. Кроме того, одежда должна максимально закрывать тело.
  • Надевайте легкий головной убор для защиты от солнца – кепку, панаму, шляпу или косынку. Это главная мера профилактики солнечных ударов.
  • Чаще принимайте душ. В сильную жару наша кожа пытается дышать по максимуму. Поэтому, если регулярно ее очищать – дышать ей будет гораздо легче. Оптимальная температура воды – комнатная, от холодной можно простудиться.
  • Утром и вечером старайтесь больше двигаться – хотя в жару это и кажется невозможным. Сидячий образ жизни может привести к обострению гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Будьте осторожны с кондиционерами: располагайтесь так, чтобы на вас не дул прямой поток воздуха, иначе есть риск простуд и осложнений хронических заболеваний.

Кроме того, столичные медики напоминают, что температура для работников в закрытых помещениях в теплый период года не должна превышать 28° С при относительной влажности от 55% до 75% и скорости движения воздуха до 0,5 м/с, в зависимости от назначения помещений и характера производственной деятельности.

Напомним, ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":


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Тег Киев, парк, жара, врачи, сквер, рамки, зной

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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