Жара в Киеве: как горожане спасаются от зноя
В парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса
В Киеве наступила по-настоящему жаркая пора. Столица изнывает от зноя, столбики термометров на солнце поднимаются выше 40 градусов, и горожане спешат спрятаться от раскаленного асфальта в тени аллей и парков города. По словам синоптиков, такая погода продержится еще как минимум неделю, лишь изредка прерываясь на кратковременные дожди, а спасатели уже предупредили о повышенной пожароопасности.
Тем временем, коммунальные службы города стараются облегчить жизнь города в условиях жары, а врачи подготовили советы, как не стать жертвой теплового или солнечного удара
"Дайте воды!": в Киеве заработали охлаждающие рамки, а источники с холодненькой можно найти на карте
В нескольких столичных парках и скверах появились охлаждающие рамки. Они распыляют воду, даря прохожим передышку от зноя. Как и в прошлом году, их можно найти как в центре города, так и в зеленых зонах спальных районов.
Фото: Киевзеленстрой
"Все арки сделаны из древесины, взятой с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. Приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара!", – призывают горожан сотрудники "Киевзеленстроя".
Сейчас охлаждающие рамки работают:
- в парке Рыльского (Голосеевской район)
- в паре "Победа" (Днепровский район)
- в парке Шумского (Днепровский район)
- в парке "Аврора" (Днепровский район)
- в Отрадном парке (Соломенский район)
- в парке им. Островского (Соломенский район)
- в парке "Молодежный" (Деснянский район)
- в Деснянском парке
- парк им. Шевченко (Шевченковский район)
- Мариинский парк (Печерский район)
- Крещатый парк (Печерский раойн)
- сквер на Щекавицкой улице (Подольский район)
- сквер на улице Сагайдачного (Подольский район)
- сквер на проспекте Победы, 97 (возле администрации в Святошинском районе)
- сквер на улице Маршала Тимошенко (возле администрации Оболонского района)
Также киевляне советуют спасаться от жары возле киевских фонтанов: возле них также есть "ореол" из прохладной водной пыли.
"Ближе к вечеру, когда жара еще не успела спать, но солнце уже не так "жарит", отправляйтесь к "танцующим" фонтанам на Майдане Незалежности. Это вдвойне приятно: и водные брызги, и музыка приятная, и "шоу" у них красивое. Главное – не лезть внутрь фонтанов, это может быть опасно", – рассказала киевлянка Елена.
Кроме того, можно утолить жажду водой из питьевых бюветов в городе, а также охладиться. Найти их можно на специальной карте. Кроме расположения, она поможет узнать, работает ли бювет: синяя метка означает, что все в порядке и он рабочий, а красная – что точка с питьевой водой закрыта по той либо иной причине. Между тем, врачи рекомендуют аккуратно пить прохладную воду: в условиях жары резкое охлаждение организма может закончиться простудой.
Также питьевую воду можно найти на всех официальных пляжах Киева: там установлены специальные фонтанчики.
Тем временем, в "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с жаркой погодой в столице в усиленном режиме поливают дороги. Это помогает охладить перегретый асфальт и снизить вредные испарения от него, кроме того – снижает уровень пыли в воздухе.
Как пережить сильную жару: советы медиков
Знойная погода в большом городе может стать причиной ухудшения самочувствия, обострения хронических болезней – особенно сердечно-сосудистые и кроветворные системы у пожилых людей. Люди, которые в зной вынуждены находиться на улице, могут получить тепловой или солнечный удар.
Однако такие риски можно снизить, соблюдая несложные правила питания и поведения в условиях жары, говорят киевские медики.
Рекомендации по режиму питания в жаркий период года:
- Не переедайте, ешьте меньше мяса, жареного, жирного и копченого – все это перегружает пищеварительную систему.
- Облегчайте рацион, употребляя меньше простых углеводов (сладкого, мучного) и больше сложных – овощей, фруктов, зелени, каш.
- Пейте достаточное количество воды: в жаркую погоду организм нуждается в 1,5-2 раза больше жидкости.
- Ешьте пять раз в день небольшими порциями, это позволит не нагружать пищеварительную систему.
- Устраивайте "разгрузочные дни" – это как выходной день для организма. Овощной, фруктовый или кефирный день лучше устраивать в выходной, когда организм не требует много энергии. Полезным будет и огуречный день.
- Не употребляйте алкоголь, он вызывает обезвоживание организма, а алкогольный градус в сочетании с градусами окружающей среды усложняет его работу.
- Ешьте только свежее: при высокой температуре все быстро портится, поэтому очень легко отравиться.
Общие правила поведения в жару:
- Не выходите на улицу в сильный зной, особенно с 12:00 до 16:00. Лучше это время пересидеть в помещениях.
- Выбирайте одежду из натуральных тканей – льна и хлопка, избегайте одежды из синтетики – она плохо пропускает воздух и, как следствие, не дает коже дышать. Кроме того, одежда должна максимально закрывать тело.
- Надевайте легкий головной убор для защиты от солнца – кепку, панаму, шляпу или косынку. Это главная мера профилактики солнечных ударов.
- Чаще принимайте душ. В сильную жару наша кожа пытается дышать по максимуму. Поэтому, если регулярно ее очищать – дышать ей будет гораздо легче. Оптимальная температура воды – комнатная, от холодной можно простудиться.
- Утром и вечером старайтесь больше двигаться – хотя в жару это и кажется невозможным. Сидячий образ жизни может привести к обострению гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Будьте осторожны с кондиционерами: располагайтесь так, чтобы на вас не дул прямой поток воздуха, иначе есть риск простуд и осложнений хронических заболеваний.
Кроме того, столичные медики напоминают, что температура для работников в закрытых помещениях в теплый период года не должна превышать 28° С при относительной влажности от 55% до 75% и скорости движения воздуха до 0,5 м/с, в зависимости от назначения помещений и характера производственной деятельности.
Напомним, ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет.
Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":
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