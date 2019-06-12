Жара в Киеве: как горожане спасаются от зноя

В парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса

Фото: ERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве наступила по-настоящему жаркая пора. Столица изнывает от зноя, столбики термометров на солнце поднимаются выше 40 градусов, и горожане спешат спрятаться от раскаленного асфальта в тени аллей и парков города. По словам синоптиков, такая погода продержится еще как минимум неделю, лишь изредка прерываясь на кратковременные дожди, а спасатели уже предупредили о повышенной пожароопасности.

Тем временем, коммунальные службы города стараются облегчить жизнь города в условиях жары, а врачи подготовили советы, как не стать жертвой теплового или солнечного удара

"Дайте воды!": в Киеве заработали охлаждающие рамки, а источники с холодненькой можно найти на карте

В нескольких столичных парках и скверах появились охлаждающие рамки. Они распыляют воду, даря прохожим передышку от зноя. Как и в прошлом году, их можно найти как в центре города, так и в зеленых зонах спальных районов.

Фото: Киевзеленстрой

"Все арки сделаны из древесины, взятой с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. Приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара!", – призывают горожан сотрудники "Киевзеленстроя".

Сейчас охлаждающие рамки работают:

в парке Рыльского (Голосеевской район)

в паре "Победа" (Днепровский район)

в парке Шумского (Днепровский район)

в парке "Аврора" (Днепровский район)

в Отрадном парке (Соломенский район)

в парке им. Островского (Соломенский район)

в парке "Молодежный" (Деснянский район)

в Деснянском парке

парк им. Шевченко (Шевченковский район)

Мариинский парк (Печерский район)

Крещатый парк (Печерский раойн)

сквер на Щекавицкой улице (Подольский район)

сквер на улице Сагайдачного (Подольский район)

сквер на проспекте Победы, 97 (возле администрации в Святошинском районе)

сквер на улице Маршала Тимошенко (возле администрации Оболонского района)

Также киевляне советуют спасаться от жары возле киевских фонтанов: возле них также есть "ореол" из прохладной водной пыли.

"Ближе к вечеру, когда жара еще не успела спать, но солнце уже не так "жарит", отправляйтесь к "танцующим" фонтанам на Майдане Незалежности. Это вдвойне приятно: и водные брызги, и музыка приятная, и "шоу" у них красивое. Главное – не лезть внутрь фонтанов, это может быть опасно", – рассказала киевлянка Елена.

Кроме того, можно утолить жажду водой из питьевых бюветов в городе, а также охладиться. Найти их можно на специальной карте. Кроме расположения, она поможет узнать, работает ли бювет: синяя метка означает, что все в порядке и он рабочий, а красная – что точка с питьевой водой закрыта по той либо иной причине. Между тем, врачи рекомендуют аккуратно пить прохладную воду: в условиях жары резкое охлаждение организма может закончиться простудой.

Также питьевую воду можно найти на всех официальных пляжах Киева: там установлены специальные фонтанчики.

Тем временем, в "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с жаркой погодой в столице в усиленном режиме поливают дороги. Это помогает охладить перегретый асфальт и снизить вредные испарения от него, кроме того – снижает уровень пыли в воздухе.

Как пережить сильную жару: советы медиков

Знойная погода в большом городе может стать причиной ухудшения самочувствия, обострения хронических болезней – особенно сердечно-сосудистые и кроветворные системы у пожилых людей. Люди, которые в зной вынуждены находиться на улице, могут получить тепловой или солнечный удар.

Однако такие риски можно снизить, соблюдая несложные правила питания и поведения в условиях жары, говорят киевские медики.

Рекомендации по режиму питания в жаркий период года:

Не переедайте, ешьте меньше мяса, жареного, жирного и копченого – все это перегружает пищеварительную систему.

Облегчайте рацион, употребляя меньше простых углеводов (сладкого, мучного) и больше сложных – овощей, фруктов, зелени, каш.

Пейте достаточное количество воды: в жаркую погоду организм нуждается в 1,5-2 раза больше жидкости.

Ешьте пять раз в день небольшими порциями, это позволит не нагружать пищеварительную систему.

Устраивайте "разгрузочные дни" – это как выходной день для организма. Овощной, фруктовый или кефирный день лучше устраивать в выходной, когда организм не требует много энергии. Полезным будет и огуречный день.

Не употребляйте алкоголь, он вызывает обезвоживание организма, а алкогольный градус в сочетании с градусами окружающей среды усложняет его работу.

Ешьте только свежее: при высокой температуре все быстро портится, поэтому очень легко отравиться.

Общие правила поведения в жару:

Не выходите на улицу в сильный зной, особенно с 12:00 до 16:00. Лучше это время пересидеть в помещениях.

Выбирайте одежду из натуральных тканей – льна и хлопка, избегайте одежды из синтетики – она ​​плохо пропускает воздух и, как следствие, не дает коже дышать. Кроме того, одежда должна максимально закрывать тело.

Надевайте легкий головной убор для защиты от солнца – кепку, панаму, шляпу или косынку. Это главная мера профилактики солнечных ударов.

Чаще принимайте душ. В сильную жару наша кожа пытается дышать по максимуму. Поэтому, если регулярно ее очищать – дышать ей будет гораздо легче. Оптимальная температура воды – комнатная, от холодной можно простудиться.

Утром и вечером старайтесь больше двигаться – хотя в жару это и кажется невозможным. Сидячий образ жизни может привести к обострению гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Будьте осторожны с кондиционерами: располагайтесь так, чтобы на вас не дул прямой поток воздуха, иначе есть риск простуд и осложнений хронических заболеваний.

Кроме того, столичные медики напоминают, что температура для работников в закрытых помещениях в теплый период года не должна превышать 28° С при относительной влажности от 55% до 75% и скорости движения воздуха до 0,5 м/с, в зависимости от назначения помещений и характера производственной деятельности.

Напомним, ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет.

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":

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