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Жара в Киеве: зафиксировали первый день с "адской" температурой

12 июня, 10:29

Синоптики напомнили, какой год был самым жарким

SERGEI SUPINSKY
SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили о первом самом жарком дне лета. Согласно наблюдениям, максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла + 30,8 °С.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра такая жара будет держаться дальше. Жарких дней с максимальной температурой воздуха более 30 градусов было больше в 2010 году – аж 44", - приводят данные в ЦГО.

Кстати, в том же 2010 году максимальная температура 12 июня составляла + 34°С. А минимальная для этого дня была в 1950 году – всего 5,2°С.

Также в обсерватории рассказали, что за 138 лет наблюдения в Киеве было 11 лет, когда температура воздуха летом вообще не достигала +30,0 °С. То есть каждый 12 год был довольно прохладным.

Напомним, 29 мая среднесуточная температура воды в Днепре достигла 20,5 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет

Ранее новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса. 

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":


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Тег Киев, погода, жара

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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