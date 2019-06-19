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Жара в Киеве: жители забили тревогу из-за водорослей в Днепре

19 июня, 10:58

Цветение водорослей, как отметили в "Киевводоканале", — ежегодный и естественный процесс

Архивное фото Г.Салай, "Сегодня"
Архивное фото Г.Салай, "Сегодня".

Киевляне обеспокоились тем, что с наступлением лета и жары в Днепре появилось очень много сине-зеленых водорослей.

"Говорят, они образуются из-за использования моющих средств с фосфатами. Не опасно ли пить воду, которую нам поставляет водоканал и как ее очищают?" — спрашивает киевлянка Ольга Решетникова.

Гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий напомнил, что цветение водорослей — ежегодный и естественный процесс, он начинается в результате повышения температуры воздуха.

"Все эти факторы учитываются нашими технологическими процессами при заборе воды. Поэтому никакой угрозы для качественного питьевого снабжения для киевлян нет. Вода, которую жители столицы получают в кранах, абсолютно соответствует всем государственным нормам и требованиям. Пить ее безопасно! Кстати, контроль за качеством осуществляется тремя нашими лабораториями. Каждый день отбираем около 1000 проб воды, которые анализируются по химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям. Вода, которая подается потребителям, проходит подготовку на очистных сооружениях Деснянской и Днепровской водозаборных станций", – рассказал "Сегодня" Дмитрий Новицкий.

Напомним, что в Запорожской области специалисты лабораторного центра Минздрава обнаружили холерный вибрион в нескольких водоемах области и в том числе в Азовском море.

Также новости "Сегодня" писали, что после попадания химикатов в воды реки Рось во время ДТП жителям Винницкой и Черкасской областей, которые берут воду оттуда, ничего не грозит – опасных веществ в водоемах обнаружено не было.


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Тег Киев, вода, Днепр, жара

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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