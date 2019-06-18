Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Азовском море районе Бердянска обнаружен возбудитель холеры

18 июня, 16:07

В нескольких районах Запорожской области обнаружили холерный вибрион

В Запорожской области специалисты лабораторного центра Минздрава обнаружили холерный вибрион в нескольких водоемах области и в том числе в Азовском море.

Как сообщили медики, возбудителя опасной болезни обнаружили в 15 пробах воды из 184. Так, они были обнаружили в шести пробах морской воды в Бердянске.

Еще по одной позитивной пробе было в Каховском водохранилище и сточных водах на очистных сооружениях Авиагородка в Мелитополе, и в Белозерском лимане.

Также вибрион нашли в четырех пробах воды из реки Молочная и двух – в пробах из озера Старичное в Мелитополе. Специалисты областного лабораторного центра заверили, что эпидемическая ситуация по холере в регионе спокойная и находится на контроле.

Напомним, недавно "Сегодня" писала, что вода в Днепре цветет из-за мусора, канализационных стоков и химии. А в детском саду Бердянска зафиксировали массовое отравление детей.

Кроме того, в Запорожской области недалеко от Мелитополя в пробах воды из реки Молочной обнаружили холерный вибрион. Воду для анализов отобрали в местах сброса сточных вод городских очистных сооружений Мелитополя. Всего было изъято на исследование семь проб.

А ранее возбудителя холеры обнаружили в центре Николаева. Опасная бактерия "плавала" у пешеходного моста в реке Ингул, а выявить ее удалось благодаря регулярным лабораторным исследованиям воды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бердянск, азовское море, Запорожская область, холерная палочка, вибрионы

Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море районе Бердянска обнаружен возбудитель холеры". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бердянске поймали похитителей, которые вымогали десять тысяч долларов

13 июня, 22:29

Заложника удалось освободить

ГБР расследует полицейские грабежи в Запорожской области

13 июня, 13:54

Сотрудники полиции обирали предпринимателей в ходе фиктивных обысков

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

​Эти продукты «забирают» молодость

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Онищенко поблагодарил главу СБУ за компромат на Пашинского

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Ученые назвали овощ для снижения давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь