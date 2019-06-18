В Азовском море районе Бердянска обнаружен возбудитель холеры

В нескольких районах Запорожской области обнаружили холерный вибрион

В Запорожской области специалисты лабораторного центра Минздрава обнаружили холерный вибрион в нескольких водоемах области и в том числе в Азовском море.

Как сообщили медики, возбудителя опасной болезни обнаружили в 15 пробах воды из 184. Так, они были обнаружили в шести пробах морской воды в Бердянске.

Еще по одной позитивной пробе было в Каховском водохранилище и сточных водах на очистных сооружениях Авиагородка в Мелитополе, и в Белозерском лимане.

Также вибрион нашли в четырех пробах воды из реки Молочная и двух – в пробах из озера Старичное в Мелитополе. Специалисты областного лабораторного центра заверили, что эпидемическая ситуация по холере в регионе спокойная и находится на контроле.

Напомним, недавно "Сегодня" писала, что вода в Днепре цветет из-за мусора, канализационных стоков и химии. А в детском саду Бердянска зафиксировали массовое отравление детей.

Кроме того, в Запорожской области недалеко от Мелитополя в пробах воды из реки Молочной обнаружили холерный вибрион. Воду для анализов отобрали в местах сброса сточных вод городских очистных сооружений Мелитополя. Всего было изъято на исследование семь проб.

А ранее возбудителя холеры обнаружили в центре Николаева. Опасная бактерия "плавала" у пешеходного моста в реке Ингул, а выявить ее удалось благодаря регулярным лабораторным исследованиям воды.

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