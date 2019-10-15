Жаркая осень в Киеве: погода побила 123-летний рекорд

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В столице не по-осеннему теплая погода в воскресенье, 13 октября, побила два температурных рекорда, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Так, после полудня столбик термометра в столице поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября достигла +16,6°С, что на 0,4°С выше рекордного значения для этого дня, которое было зафиксировано в 1896 году.

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"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", – отмечают в Центральной геофизической обсерватории.

Напомним, в столице 13 августа стал самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до + 35,0 градусов.

Между тем, второй месяц лета в столице был контрастным. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температура 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С.

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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