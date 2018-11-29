Ждем праздника: на Софийской площади монтируют новогодний городок

На Софийской площади в Киеве приступили к монтажу новогоднего городка, который обещают закончить до 8 декабря. Здесь уже появились первые домики.

В этом году домиков будет 25 – в два раза меньше, чем в прошлом году. Также рабочие уже монтируют теплую зону для зрителей, она будет оборудована навесом от снега. На площадь привезли и основание для монтажа елки, его вес – более 30 тонн.

















фото: Александр Яремчук

Кстати, какой будет елка в этом году – живой или искусственной – организаторы еще не определились. Все решится 8 декабря. Главная елка, напомним, будет снова установлена на Софийской площади, еще одна – на Контрактовой.

В этом году в центре будет открыто рекордное количество фотозон – более 70. Резиденция святого Николая будет на Контрактовой площади, где новогодний городок оформят в стиле ярких работ художницы Марии Примаченко.

Власти города уже поспешили сообщить, что в новогоднюю ночь в Киеве будет на три часа продлена работа общественного транспорта. Кроме того, совершенно не будет закрываться фуникулер.