Ждем праздника: на Софийской площади монтируют новогодний городок

Сегодня, 11:07

Для зрителей оборудуют теплую зону и навес от снега

Ждем праздника: на Софийской площади монтируют новогодний городок
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На Софийской площади в Киеве приступили к монтажу новогоднего городка, который обещают закончить до 8 декабря. Здесь уже появились первые домики.

В этом году домиков будет 25 – в два раза меньше, чем в прошлом году. Также рабочие уже монтируют теплую зону для зрителей, она будет оборудована навесом от снега. На площадь привезли и основание для монтажа елки, его вес – более 30 тонн.

фото: Александр Яремчук

Кстати, какой будет елка в этом году – живой или искусственной – организаторы еще не определились. Все решится 8 декабря. Главная елка, напомним, будет снова установлена на Софийской площади, еще одна – на Контрактовой.

В этом году в центре будет открыто рекордное количество фотозон – более 70. Резиденция святого Николая будет на Контрактовой площади, где новогодний городок оформят в стиле ярких работ художницы Марии Примаченко.

Власти города уже поспешили сообщить, что в новогоднюю ночь в Киеве будет на три часа продлена работа общественного транспорта. Кроме того, совершенно не будет закрываться фуникулер.
Киев, Рождество, новый год, елка, праздники, елки, примаченко, фуникулер, резиденция, контрактовая площадь, софийская площадь, городок
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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