Жителей Киевской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В столице и области 29 августа будет без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов днем

Фото: ГСЧС Киева

С четверга, 29 августа, по понедельник, 2 сентября, в Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в столице и области 29 августа будет без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов днем.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

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Если вы оказались в очаге пожара:

не паникуйте и не принимайте поспешные необдуманные решения;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;

после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)

вызвать скорую помощь по телефону "103".

Во всех случаях, если вы в состоянии, следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее сообщалось, что в Киевской области загорелись сухая трава и торфяники.

Напомним, в российской Сибири и на Дальнем Востоке горели больше трех миллионов гектаров леса. Основные очаги были в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.

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