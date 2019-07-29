Люди уверены, что с началом работ в их населенных пунктах навсегда пропадет питьевая вода

Жители юга Киевской области восстали против добычи титана 2019-07-29T23:31:00+03:00 Другие новости Люди уверены, что с началом работ в их населенных пунктах навсегда пропадет питьевая вода

На Киевщине вблизи Володарки и Логвина планируют разработку месторождения. Местные жители говорят: из-за этого десятки сел останутся без воды. Потому что вымывание титана из песка уничтожит реку Рось.

"Сегодня" зашли в гости во двор жителя Логвина Василия Сташука. На его огороде пахнет свежими огурцами и еще недозрелыми дынями. Усадьба деда Василия утопает в зелени – в этом году урожай хорош.

"Яблоки, груши, сливы, смотрите – какие обильные", – хвастается дед Василий.

Поливает огород дед Василий из колодцев. И боится, что этой осенью вода исчезнет. Так как рядом с селом начнут добычу титана.

"Когда начнут копать, вода уйдет в любом случае. А воды нет, вы знаете, и жизни толком не будет", – сетует житель Логвина Василий Сташук.

До Тарасовского месторождения отсюда – менее двух километров. И начало разработки карьера тревожит все село. 13 лет назад эта же компания уже собиралась здесь рыть карьер. Тогда ее представители взяли паи местных жителей в субаренду.

"Они там пообещали гробы бесплатно тем, кто умрет, новогодние подарки. И люди бросились. У нас люди такие, отошли от одного арендатора, 26 человек отошли к ним тогда и этот период просто получали арендную плату", – рассказывает председатель Логвинского сельского совета Валентина Якуненко.

Тогда же компания получила разрешение на разработку карьера, и даже взяла пробы песка. Здесь нашли титан.

"Вывезли где-то порядка десяти "Камазов" земли или песка и обнаружили там большие залежи ильменитовых руд", – рассказывает местный житель Руслан Полищук.

Впрочем, в конце концов протесты местных помешали компании рыть карьер. Но теперь она снова взялась за дело. Титан добывают, вымывая его из воды. Вблизи сразу несколько водоемов оказались в разработке компании.

Речку Рось с Щербаковским озером разделяет четырехметровый дамба. Согласно плану, именно эти воды будут использованы, чтобы вымывать титан из песка.

В Вольногорске Днепропетровской области ранее также находили месторождение, наподобие того, что в Логвине. Теперь в районе месторождения в Вольногорске – критическая экологическая ситуация.

Добыча титана на Киевщине, а именно тот момент, что для этого задействуют Рось, может лишить питьевой воды более десятка населенных пунктов, убеждены местные жители.

"Это будет катастрофа не только для нашего села, это будет катастрофа для всей южной Киевской и Черкасской областей", – говорит председатель Логвинского сельского совета Валентина Якуненко.

На встречу с крестьянами представители компании не пришли. В реестре руководителем значится Анатолий Лопушинский, конечный бенефициар зарегистрирован в Запорожье. Пытаемся пообщаться с руководителем по телефону.

"Вы ошиблись, нет, не знаю", – ответили корреспондентам "Сегодня" по указанному в реестре номеру.

Тогда "Сегодня" едут по адресу в Киеве, указанному в реестре.

"Вот здесь раньше, в этом здании они снимали офис. А ткогда здание перестроили на отель, они переехали туда дальше", – подсказывает нам охранник. По новому адресу нет и намека на бизнес-центр, только жилые дома. Там сказали, что о добывающей компании никогда не слышали.

"Вовик, а здесь "Рутил-Ильминитовая" компания какая-то есть у нас в доме? "Рутил-Ильминитовая" компания, полезные ископаемые? Здесь канал "Украина" пришел, хочет пообщаться с ними. Не такой", – отвечает нам охранник, пообщавшись с кем-то по телефону.

Чтобы защитить прилегающие села от экологической катастрофы, жители сел, возле которых начинают разрабатывать карьер, обратились с петицией сразу в несколько государственных органов. И говорят: если не получат помощи от профильного министерства, готовы радикально защищаться от строительства карьера.

Как сообщалось, экологическая катастрофа произошла в реке Рось.

Также мы сообщали, что в Верхнеднепровске жители добились закрытия вредного производства

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама