Жители Верхнеднепровска добились закрытия производства, которое отравляло все вокруг

Осенью китайские предприниматели взяли в аренду помещение бывшего хлебозавода, начали завозить туда внутренности животных

Жители Верхнеднепровска добились закрытия производства, которое отравляет все вокруг. Китайские предприниматели перерабатывали там внутренности животных.

В полусотне метров от предприятия находятся пятиэтажки.

Люди рассказывают, чаще стали болеть. Изменяются показатели крови, падает уровень тромбоцитов. То есть возникает риск внезапного кровотечения.

Осенью китайские предприниматели взяли в аренду помещение бывшего хлебозавода. Начали завозить туда внутренности животных, каустическую соду. Евгений там работал несколько месяцев. Говорит, внутренности мололи и обрабатывали при высокой температуре.

И что на самом деле делают на предприятии, точно не знает никто.

Жители Верхнеднепровска писали жалобы в полицию, прокуратуру, ГСЧС и Госпродпотребслужбу. Когда это не помогло, устроили круглосуточный пикет, и, фактически, заблокировали работу завода.

Только тогда здесь появился китайский владелец предприятия. Сказал, работает законно, а отсутствие разрешительных документов, не его вина.

По факту загрязнения воздуха и в цехах правоохранители начали уголовное.

Местные чиновники уверяют, что повлиять на предпринимателей не могут.

А предприятие отравляет не только воздух, но и воду, убеждают местные. Анализы уже показали – это биологическая бомба.

Через месяц после пикета, внутренности с предприятия начали вывозить. Как выяснилось, местоположение китайские бизнесмены меняли не один раз.

Ранее мы писали, что в Винницкой области разгорелся скандал из-за маслокомбината.

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