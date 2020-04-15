Животные, туристические объекты и склад боеприпасов: власть подсчитывает ущерб от пожаров в Чернобыле

Пока эксперты пугают украинцев заявлениями о том, что это будет не последний масштабный пожар в Чернобыле, власти рапортуют о том, что открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции больше нет. Отдельные очаги тления тушат точечно, а в тех местах, куда не может подъехать пожарная машина, воду сбрасывают вертолеты.

Никакой опасности для ядерных объектов или хранилища радиоактивных отходов нет, заверил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, объекты инфраструктуры и склад боеприпасов тоже задело пожаром, впрочем, в огне погибли многие животные. А по данным Ассоциации чернобыльских туроператоров, в зоне отчуждения уничтожено треть туристических объектов, в частности заброшенные советские базы отдыха и полесские села.

"Ситуация находится под 100% контролем, работаем дальше. И будем работать до тех пор, пока полностью не ликвидируем эту ситуацию", – заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, опасен ли для украинцев дым пожаров в Чернобыльской зоне. Как оказалось, самый большой урон получают участники пожаротушения, которые близко к огню. Тем не менее там больше опасности представляет сам дым, а не радиоактивные аэрозоли в воздухе.

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