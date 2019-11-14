Зима уже близко: в Киевском зоопарке ушел в спячку первый медведь

Фото: Киевский зоопарк

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В Киевском зоопарке первый медведь ушел в зимнюю спячку. В зоопарке рассказали сайту "Сегодня", как готовят косолапых к зимнему сну, и показали нам, как это происходит.

Самой первой ушла спать до весны медведица Даша – тянь-шанский белокоготный медведь.

"Еще пару дней назад наши сотрудники заметили, что когда выпускают ее на прогулку, то медведица очень тяжело передвигается и с трудом заходит в вольер, более того, она начала там потихоньку строить себе берлогу. Мы, естественно, заманили ее всякими лакомствами обратно, и перевели в ее зимнюю квартиру-вольер", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

По его словам, летом медведица Даша весила килограмм 70.

"В августе мы начинаем готовить наших мишек к зиме, и повышаем их рацион питания. А спать Дашка ушла при весе 100-110 килограмм. Мы давали ей много орехов, меда, дополнительно виноград, ягоды, рыбу, говядину. Для медведицы варили разные кашки. Теперь упитанная Даша уже спит в своей квартире", – добавляет Трантин.

Фото: Киевский зоопарк

То, что медведи уходят в спячку в ноябре, в зоопарке не считают аномальным явлением – животные, как и люди, подстраиваются под природу и аномальную погоду.

"Они позже пошли спать, поскольку на дворе стоит аномально теплая осень. Мы устраиваем медведям прогулки по вольеру, по времени они занимают 2-3 часа. Мишки видят, что еще тепло и спать не ложатся. Тем более в разных частях вольеров мы им подкладываем еду. Когда видим, что медведь уже засыпает, переводим его в специально обустроенные спальни. В прошлом году некоторые медведи ушли в спячку раньше, поскольку уже в ноябре был снег и мороз", – поясняют в зоопарке.

Специалисты отмечают, что после Даши спать, скорее всего, пойдет медведица Чудо. Она обычно рано залегает в берлогу, а дальше все медведи – по очереди.

"Всего в Киевском зоопарке четыре бурых медведя, два тянь-шанских и три белогрудых. Например, в прошлом году у нас бурые медведи вообще не спали. Они выросли не в природе и не научились залегать на спячку. Например, медведи Потап и Настя живут в большом вольере и даже зимой любят побегать по снегу", – добавляют в Киевском зоопарке.

Напомним, в столице заметно видоизменился новый центральный вход в Киевский зоопарк. Работа над его строительством в рамках масштабной реконструкции ведется уже больше года на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

Также мы подробно рассказывали, как старожил киевского зоопарка горилла Тони отмечала свой день рождения.

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