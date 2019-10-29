Проект на сотни миллионов гривен: как уже изменился киевский зоопарк

"Сегодня" узнали, во сколько обошлись работы, и какой будет судьба скульптур-символов зоопарка - зубра и львов

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

В столице заметно видоизменился новый центральный вход в Киевский зоопарк. Работа над его строительством в рамках масштабной реконструкции ведется уже больше года на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

Напомним, в ноябре прошлого года в этом месте начали монтаж скульптуры разноцветного жирафа высотой в 15 метров, который должен стать одним из символов обновленного зоопарка.

"К необычному жирафу за год все уже привыкли. Он – как яркое пятно на сером проспекте Победы. Теперь возле него появились конструкции, которые станут частью нового входа в киевский зоопарк. Интересно, когда уже новый вход будет отрыт?", – интересуется киевлянка Валентина Бурим.

На фасаде корпуса нового входа появилось украшение в виде большого африканского дерева, а также силуэты жирафа, оленя и мартышки. Кроме того, наверху здания установили большие буквы Zoo.

По словам Дмитрия Белоцерковца, советника мэра Киева, на данный момент продолжается первая очередь реконструкции Киевского зоопарка.

"Всего будет шесть очередей, которые включают в себя разные пусковые участки. На 98% готовы три озера в зоопарке, где живут пеликаны, бакланы и карпы. Озерами уже любуются посетители. Берега украшены растительностью, а вода абсолютно чистая и имеет несколько стадий очистки. Работы по реконструкции озер обошлись в почти 129 миллионов гривен. На 30% готов новый пусковой участок – приматник под названием "Острова обезьян". Его обустройство обошлось в почти в 86 млн грн. Также продолжается работа над новым входом в зоопарк – Южная входная группа. Работы выполнены на 60% – на 93 млн грн. Тут появится огромный аквариум. Рабочие планируют закончить работы по строительству нового входа до конца ноября этого года", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, дальше начнется работа по реализации новых очередей реконструкции зоопарка. Во вторую очередь входит реконструкция хозяйственной зоны, пусковой участок под названием "Африканская саванна", авиарий (большой вольер для птиц), зона отдыха "Лабиринт", административная зона. В третьей очереди появится паркинг на 300 авто, новая Северная входная группа. В четвертой очереди планируется долина носорогов, реконструкция слоновника, где обустроят долину слонов – два вольера для самки и самца.

Пока до конца не решена судьба двух скульптур – львов и зубра, которые украшают вход в Киевский зоопарк с 1968 года, когда проводилась его очередная реконструкция. В прошлом году оба памятника пострадали от рук вандалов, которые оторвали от него куски меди. Одного из злоумышленников поймали и передали в руки полиции.

А в апреле этого года Вячеслав Непоп, замглавы КГГА, заявил, что скульптуры львов и зубров за годы пришли в негодность, стали аварийными и их необходимо заменить.

"Автор фигурных изображений зубра и львов – украинский скульптор-анималист Юрий Рубан (1924-2006). Сохранились его чертежи и фотографии, по которым возможно восстановить эти символы Киевского зоопарка. Дочь Юрия Рубана, заслуженный художник Украины Александра Рубан, и ее муж, народный художник Украины Виктор Липовка, восстановят первозданную форму фигур львов и зубра в бронзе. Скульптуры будут установлены возле нового входа в зоопарк, где уже есть арт- объект в виде огромного жирафа", – заявил Вячеслав Непоп.

Александра Рубан также подтвердила сайту "Сегодня", что фигуры животных признаны аварийным.

"Оба памятника изготовлены из стекло-бетона с добавлением гранитной крошки. Хотя изначально должны были быть полностью из бронзы. Видимо, в советские времена попытались сэкономить и сделали их из стекло-бетона. Технологически оба памятника сделали неправильно. Нужно было, чтобы он был пустым внутри. Но его сделали из стекло-бетона на металлических конструкциях, а поверху покрыли листами меди в виде чеканки, что было очень модно тогда. В местах, где были соединения медных листов, с годами начала попадать вода, что разрушало стекло-бетон. Теперь оба памятника пришли в негодность. Они аварийные и могут разрушиться", – пояснила нам скульптор.

Она добавляет, что процесс по созданию новых скульптур из бронзы был активно начат еще весной этого года.

"Мы сняли форму и отлили скульптуры зубра и львов в гипсе. Все делалось на основе архивных материалов и старых метровых фотографий. Мы полностью воссоздали фигуры, какими они были раньше. Работу принял и утвердил художественный совет. Увы, на этом процесс работы над фигурами животных остановился. Было несколько экспертиз. На данный момент не перечислены деньги на изготовление новых бронзовых памятников, которые будут отливаться на художественном объединении "Художник", – добавила Александра Рубан.

В КГГА сайту "Сегодня" пообещали, что решат проблемный вопрос с перерасчетом средств художественному объединению. Только на закупку бронзы, чтобы отлить памятники, понадобится более 4 млн грн.

"Обновленные памятники зубра и львов из бронзы вскоре украсят новый вход в зоопарк. Их установят по проекту, недалеко от жирафа", – сообщили в КГГА.

Недавно мы сообщали, как в Киевском зоопарке начали отмечать Хэллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: там опубликовали график угощения животных.

Также мы подробно рассказывали, как старожил киевского зоопарка – горилла Тони – отмечала свой день рождения.

А как звезда Киевского зоопарка слон Хорас играет в своей новенькой песочнице и кушает тыкву, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама