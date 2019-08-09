Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Как старожил Киевского зоопарка горилла Тони отпраздновал день рождения – фото

Сегодня, 20:54

Любимцу киевлян исполнилось 45 лет

Горилла Тони из Киевского зоопарка отпраздновал свое 45-летие. С днем рождения Тони 8 августа поздравили около пяти тысяч посетителей. Об этом сообщили в Киевском зоопарке.

Гости оставили Тони огромное количество вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику. Юннаты "КиевЗоо" вместе с посетителями писали поздравительные открытки, а специалисты зоопарка рассказывали про именинника.

Реклама

Тони – единственная горилла в Украине, а его почтенный возраст – 45 лет, превышает человеческие 80. Но несмотря на это он чувствует себя и выглядит хорошо. За его здоровьем и диетой постоянно следят квалифицированные зоологи и ветеринары.

В тренде
Цена на газ снизилась, Верховная Рада определилась с датой первого заседания: итоги недели

Напомним, горилла Тони родился в 1974 году в Германии. В 1999-м прибыл в Киевский зоопарк. По своему характеру является убежденным холостяком-одиночкой, потому отверг все попытки немецких и украинских специалистов по выбору подруги. Он очень привязан к своим киперам, среди которых только женщины, ведь Тони не терпит никакой мужской конкуренции.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. 

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев животные киевский зоопарк горилла

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области выпал снег
В Киевской области выпал снегДругие новости
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)Другие новости
Прогулка по Киеву: что посмотреть в Куреневском парке после глобальной реконструкции (видео)
Прогулка по Киеву: что посмотреть в Куреневском парке после глобальной реконструкции (видео)Другие новости
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фотоПроисшествия
Платные пляжи и открытые бассейны в Киеве: цены и особенности
Платные пляжи и открытые бассейны в Киеве: цены и особенностиКуда пойти
У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фото
У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фотоДругие новости

Новости партнеров

Loading...