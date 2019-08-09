Как старожил Киевского зоопарка горилла Тони отпраздновал день рождения – фото

Горилла Тони из Киевского зоопарка отпраздновал свое 45-летие. С днем рождения Тони 8 августа поздравили около пяти тысяч посетителей. Об этом сообщили в Киевском зоопарке.

Гости оставили Тони огромное количество вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику. Юннаты "КиевЗоо" вместе с посетителями писали поздравительные открытки, а специалисты зоопарка рассказывали про именинника.

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Тони – единственная горилла в Украине, а его почтенный возраст – 45 лет, превышает человеческие 80. Но несмотря на это он чувствует себя и выглядит хорошо. За его здоровьем и диетой постоянно следят квалифицированные зоологи и ветеринары.

Напомним, горилла Тони родился в 1974 году в Германии. В 1999-м прибыл в Киевский зоопарк. По своему характеру является убежденным холостяком-одиночкой, потому отверг все попытки немецких и украинских специалистов по выбору подруги. Он очень привязан к своим киперам, среди которых только женщины, ведь Тони не терпит никакой мужской конкуренции.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

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