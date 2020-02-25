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Александр Густелев стал новым замом Кличко – что о нем известно

25 февраля, 13:00

До назначения в КГГА он руководил «Киевавтодором»

Александр Густелев, который до сих пор возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор", назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, сообщает КГГА.

Новый заместитель Виталия Кличко родился 6 сентября 1971 года. С 1990 до 2005 года прошел трудовой путь от слесаря ​​механосборных работ Харьковского завода тракторных самоходных шасси до начальника Службы автомобильных дорог. С 2007 года работал начальником одной из структур в коммунальной корпорации "Киевавтодор". С 2011 до 2013 года – председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. С 2014 до 2015 года – заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", которую возглавил в апреле 2015 года.

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Александр Густелев – автор и соавтор ряда научных работ, в том числе монографии, четырех патентов на изобретение (полезную модель), статей в научно-технических сборниках "Автомобильные дороги и дорожное строительство" и "Дороги и мосты", материалов международных научно-технических конференций. Также он является заслуженным строителем Украины.

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О том, что вскоре у главы КГГА может появиться еще один заместитель, мы писали в конце января. Вероятно, он будет заниматься решением вопросов и проблем людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями. Напомним, на данный момент у главы КГГА семь заместителей. Одна из них – Анна Старостенко – находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В сентябре 2019-го мэр Киева Виталий Кличко обновил свою команду и заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих заместителей – Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Давтян в ответ заявил, что никакие заявления об увольнении он писать не будет, однако потом ушел в отставку.

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КГГА назначения Виталий Кличко киевавтодор Александр Густелев

Источник: Сегодня

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