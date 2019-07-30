Глава Офиса президента заявил о политическом решении и настаивает на выполнении законодательства

/ Фото: AFP

Богдан: Кличко может быть переназначен главой КГГА https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE 2019-07-30T12:50:00+03:00 Власть Глава Офиса президента заявил о политическом решении и настаивает на выполнении законодательства

Виталий Кличко может быть переназначен главой Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан во время брифинга.

Отвечая на вопрос о том, если ли у Виталия Кличко шанс снова возлавить КГГА, Андрей Богдан ответил, что решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

"На сегодня есть несколько кандидатур. Однако это политическое решение, политическая ответственность президента, когда им будет принято решение. Кличко также один из кандидатов, поскольку он известная публичная личность. И если народ и власть увидят, что поменялась дело в Киеве, он может быть переназначен", – отметил Богдан.

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Богдан напомнил, что после инаугурации Петра Порошенко указом президента Украины Кличко был назначен председателем Киевской горадминистрации. Он был назначен по представлению КМУ согласно статье 118 Конституции и статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях".

"Статья 118 Конституции Украины говорит, что глава государственной администрации назначается и увольняется президентом по представлению КМУ. Они назначаются на срок полномочий президента.

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Соответственно, господин Кличко, согласно законодательству, был назначен и складывает все полномочия, как и все главы администраций, перед новоизбранным президентом. Однако, к сожалению, представления об увольнении Кличко не поступали. Поэтому мной было написано напоминание со ссылкой на те же статьи об увольнении Кличко", – подчеркнул Богдан.

Ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

При этом Кличко считает, что увольнение его с поста КГГА неконституционно.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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