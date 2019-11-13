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Чиновник из Житомирской области возглавил Дарницкую РГА в Киеве

13 ноября, 11:05

Ярослав Лагута с 2015 года работал в Житомирской областной государственной администрации

Фото: Дарницкая РГА

Фото: Дарницкая РГА

Бывший врио главы Житомирской областной государственной администрации Ярослав Лагута стал исполняющим обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации города Киева. Нового руководителя накануне представил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Дарницкой РГА.

"Мэр подчеркнул, что ждет от Ярослава Николаевича плодотворного сотрудничества, инициативности, хороших показателей деятельности и главное – оперативного реагирования на все обращения жителей Дарницкого района", - говорится в сообщении.

В частности, среди главных вопросов района – реконструкция парка "Партизанская слава", благоустройство МАФов, ликвидация свалок и решение глобальных экологических проблем.

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Отметим, что Лагута в январе 2015 года стал заместителем главы Житомирской ОГА, этим летом был назначен президентом Владимиром Зеленским врио главы облгосадминистрации. Позднее он снова занимал должность заместителя главы Житомирской ОГА, а в октябре написал заявление на увольнение.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее Дарницкую РГА возглавлял Сергей Левада.

Как писали новости "Сегодня", Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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Киев назначения Дарницкая РГА

Источник: Сегодня

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