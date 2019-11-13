Чиновник из Житомирской области возглавил Дарницкую РГА в Киеве

Бывший врио главы Житомирской областной государственной администрации Ярослав Лагута стал исполняющим обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации города Киева. Нового руководителя накануне представил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Дарницкой РГА.
"Мэр подчеркнул, что ждет от Ярослава Николаевича плодотворного сотрудничества, инициативности, хороших показателей деятельности и главное – оперативного реагирования на все обращения жителей Дарницкого района", - говорится в сообщении.
В частности, среди главных вопросов района – реконструкция парка "Партизанская слава", благоустройство МАФов, ликвидация свалок и решение глобальных экологических проблем.
Отметим, что Лагута в январе 2015 года стал заместителем главы Житомирской ОГА, этим летом был назначен президентом Владимиром Зеленским врио главы облгосадминистрации. Позднее он снова занимал должность заместителя главы Житомирской ОГА, а в октябре написал заявление на увольнение.
Ранее Дарницкую РГА возглавлял Сергей Левада.
Как писали новости "Сегодня", Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.
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