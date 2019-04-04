Декларации глав РГА в Киеве: где живут, на чем ездят и сколько получают (инфографика)

За последние полтора года сменилось руководство пяти из десяти райадминистраций

Фото: Pixabay

Декларации глав РГА в Киеве: где живут, на чем ездят и сколько получают (инфографика) Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg 2019-04-04T09:25:00+03:00 Власть За последние полтора года сменилось руководство пяти из десяти райадминистраций

Чиновники подали декларации о доходах за прошлый год. "Сегодня" изучили, сколько зарабатывали и что покупали главы районов столицы.

Отметим, что за последние полтора года сменилось руководство пяти из десяти райадминистраций. В 2018 году новые главы были назначены в Деснянской, Соломенской и Подольской РГА. В феврале 2019-го кадровые перестановки произошли в Голосеевском районе, а в марте — в Дарницком.

Голосеевскую РГА уже два месяца возглавляет Александр Настасенко. До назначения он несколько месяцев был первым замом, ранее работал в Фонде соцстрахования и Фонде госимущества. Его доход в прошлом году состоял не только из зарплаты (см. инфографику). Настасенко продал одну из своих квартир в Киеве, а его жена приобрела в декабре 2018-го новое авто Peugeot стоимостью 1,1 млн грн вместо старой Toyota.

Новый глава Дарницкой РГА Сергей Левада пришел на должность из аэропорта "Борисполь", где был советником гендиректора по привлечению инвестиций. Там он получал скромную зарплату, но по совместительству заработал миллионы. Интересно, что в декларации он указал одно авто, да и то чужое. Его собственник — юрлицо, а Левада взял автомобиль на "ответственное хранение".

Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)

У главы Деснянского района Геннадия Заболотного в декларации появилась новая квартира в Киеве (114 кв. м). Но жилье ему не принадлежит, он им бесплатно пользуется. А вот супруга Заболотного приобрела солнечные панели стоимостью 532 тыс. грн.

У главы Оболонской РГА Александра Цибульщака из декларации исчезло одно авто — Volkswagen Golf, принадлежащий жене. Зато наличных у нее стало вдвое больше. Более существенно обновил свой транспортный парк глава Святошинского района Владимир Каретко. Судя по декларации, они с женой продали лодку, два авто Land Rover и электрокар Тesla Model S. Взамен супругой были куплены Тesla Model Х стоимостью 650 тыс. грн и Range Rover Sport за 2,4 млн грн.

Руководитель Соломенской РГА Игорь Довбань, который ранее работал проректором в НАУ и частной компании, приобрел в 2018 году недвижимость в Обухове за 1 млн грн, а его жена — земучасток на Киевщине. Его прошлогодний доход был не слишком большим, но годом ранее Довбань декларировал 1,5 млн грн от предпринимательской деятельности. Руководитель Подольской РГА Виктор Смирнов купил авто Toyota Camry 2017 года выпуска. Стоимость указана в декларации довольно низкая — всего 216 тыс. грн (рыночная — больше 400 тыс.). Раньше он декларировал авто той же марки, но 2008 года выпуска, теперь в документе этой машины нет.

Глава Шевченковского района Олег Гаряга себе ничего нового не покупал, а вот его жена обзавелась аж тремя новыми квартирами в Киеве площадью от 76 до 145 "квадратов". Одну из них она, похоже, получила в подарок. Общая стоимость недвижимости — 4,1 млн грн. Семейный доход Гаряг в прошлом году был небольшим. А наличных у него и у жены уменьшилось больше чем вдвое.

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Отметим, что простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора:

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.