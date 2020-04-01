Декларации главных чиновников Киева: какие доходы показали замы Кличко

Заместители главы Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправленческих полномочий Владимир Слончак и Марина Хонда подали декларации за 2019 год. Электронные декларация размещены на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, Хонда, как и в декларации за 2018 год, показала квартиру в Киеве площадью 127,5 кв. м, гараж 18,7 кв. м, шесть земельных участков в селе Погорельцы Черниговской области общей площадью около 7 га. У сына Хонды по-прежнему в собственности есть квартира в Киеве 43,4 кв. м.

Доходы Хонды за прошлый год составили: 11 347 грн – от предоставления имущества в аренду, 754 239 грн – зарплата. Отметим, что за 2018 год зарплата чиновницы составила 532 тыс. гривен.

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Денежных активов и ценностей в декларации Хонды нет.

Замглавы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Слончак указал в декларации за 2019 год уже известный земельный участок площадью 861 кв. м в Василькове Киевской области. У супруги Слончака задекларирована также квартира в Василькове в 42,9 кв. м. Также замглавы КГГА по-прежнему владеет наручными мужскими часами Frederique Constant Manufacture Heart Beat и Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска.

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В графе доходы Слончак указал 615 385 гривен зарплаты за 2019 год. Напомним, что в 2018 году зарплата Слончака составила 571,7 тыс. грн. Активы Слончака в наличных не изменились в долларах – $30 тыс., а в гривне выросли на 200 тысяч – до 700 тыс. У жены чиновника наличными задекларированы 10 тысяч долларов и 200 тысяч гривен. На счету в банке у Слончака также 28 665 гривен.

При этом другие замы главы КГГА, как и сам Владимир Кличко, пока что декларации за прошлый год не подавали.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года.

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