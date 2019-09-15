Должности главы Киевской администрации в новом законе не будет – Корниенко

Александр Корниенко сообщил, что в планируемых изменениях в Конституции глав ОГА не будет

Александр Корниенко / Фото: Сегодня

В новой редакции закона о столице может отсутствовать должность председателя Киевской городской государственной администрации. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов. Об этом сообщает lb.ua.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", Корниенко ответил: "Это право президента".

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Напомним, с просьбой дать добро на увольнение председателя КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОП Андрей Богдан заявил о намерении президента Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации либо снова ввести два поста — мэра столицы и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции. Правда, Богдан отметил, что Виталий Владимирович может быть после увольнения переназначен, если дела в Киеве наладятся,

В свою очередь сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА , заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

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