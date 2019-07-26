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Кличко будет защищать в суде право остаться главой КГГА

26 июля, 22:26

Свое возможное увольнение с этой должности он считает антиконституционным


Виталий Кличко будет защищать в суде свое право быть главой Киевской городской госадминистрации. Свое возможное увольнение с этой должности он считает антиконституционным.

Разделить должности мэра и главы КГГА хотят в Офисе президента. Ссылаются на то, что государственные администрации – это именно президентская вертикаль. Команда Зеленского уже обратилась в Кабмин, и этот вопрос правительство рассмотрит в следующую среду. Если даст согласие, Виталий Кличко останется только мэром, а следовательно, потеряет значительную часть своих полномочий.

"Конституционный суд, анализируя положения Конституции и закона о столице, четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избраное киевским городским головой, то есть человек, которуго выбрали жители столицы", – заявил глава Киевской городской государственной админсиитрации Виталий Кличко.

При этом Кличко считает, что увольнение его с поста КГГА неконституционно.

Ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации


В ответ пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева заявила, что из Кабмина в аппарат городского главы Киева не поступали документы по его увольнению, которое инициировали в Офисе президента. 

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения. 

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Тег увольнение, Кличко, Зеленский, Офис президента

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