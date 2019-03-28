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Незрячие травмируются, а метро может затопить фекалиями: как МАФы мешают украинцам

Сегодня, 17:32

Коммерсанты не убирают свои киоски даже несмотря на решение суда по их сносу

Незрячие травмируются, а метро может затопить фекалиями: как МАФы мешают украинцам Украина Коммерсанты не убирают свои киоски даже несмотря на решение суда по их сносу

Украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

Виктория Герасименко рассказывает, что она слепая от рождения и ее путь от дома до остановки занимает полчаса, однако на ее дороге достаточно преград: то машина стоит, то киоски, то бочка какая-то. Она за них цепляется и даже падала.

Не раз в неприятные ситуации попадал и Михаил Новосецкий. Говорит, незрячие буквально страдают от хаотичного размещения информационных стендов, дырявых тротуаров и МАФов. С последними борются через суд.

"Пока мы все это не преодолеем, то оно так и будет. Бизнес наступает. Мы не против того, чтобы бизнес был. Но когда бизнес не дает свободного передвижения, то с этим нужно бороться", – сказал он.

Уже третий год общество слепых добивается демонтажа ряда палаток у одной из станций метро. Суд обязал коммунальное предприятие "Киевпастранс" убрать палатки. Вместо трех – убрали две.

"КП "Киевпастранс" объясняет, что третий киоск, который так и не демонтирован, остался стоять на месте в связи с тем, что в департаменте градостроительства был заключен с владельцем третьего киоска договор", – рассказала адвокат Инна Бойчук.

А рядом с ним за несколько месяцев появился еще один. Корреспонденты "Сегодня" решили выяснить легальность этих магазинов. По закону, у них должны быть специальные информационные талоны, которые позволяют продажу. После короткого разговора продавец документы показывать отказался. Звонят руководителю и во второй палатке. Через несколько минут разговора мужчина, назвавшийся менеджером, не смог объяснить, почему отсутствуют копии договоров.

Страдает от МАФов и столичное метро, ведь палатки установлены на канализационных люках.

"Мы не можем обслуживать, и в случае засора оно может затопить и станцию и все фикальние воды могут пойти на станцию в вестибюль", – объяснил начальник участка метрополитена по вопросам обслуживания канализационных и водных сетей Сергей Прошин.

Решить эту проблему может только КП "Киевпастранс", там письмом сообщили – павильоны принадлежат инвестору на правах частной собственности, а значит снести их они не имеют права.

Как мы ранее писали, только Киев за последние годы освободили от 13 тысяч МАФов. В первую очередь убирают киоски без документов и размещенные на городских коммуникациях.

Также стало известно, что территорию киевского ж/д вокзала очистят от МАФов и стихийной торговли. Как сообщают продавцы ларьков на вокзале, власти предупредили их, что МАФы будут снесены из-за отсутствия договора на аренду земли.

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Тег суд, мафы, киоски, незрячие

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