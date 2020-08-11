Эксперт о шансах Притулы стать мэром Киева: Мощный проект

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько велики шансы у популярного юмориста и актера.

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Политолог Руслан Бортник отмечает, что побороться во втором туре выборов на пост мэра Киева Сергей вполне может.

"Притула может побороться во втором туре выборов с представителем "Европейской солидарности" или представителем от "Слуг народа". Он однозначно составит им достойную конкуренцию. А вот выиграть избирательную кампанию на платформе "Голоса" – большой вопрос. Я думаю, что это практически невозможно... Если бы Притула пошел на выборы мэра Киева, например, от "Слуг народа", то это был бы очень мощный проект. Притула – это конкурентный кандидат на должность мэра Киева, который больше дополнит "Голос", чем "Голос" дополнит его. Он вполне может провести в Киевраду внушительную фракцию от этой политической силы", – рассказал сайту "Сегодня" политолог Руслан Бортник.

В то же время эксперт считает, что одержать победу на выборах Притуле будет очень сложно. По его мнению, поведение бывшего лидера "Голоса" Святослава Вакарчука – "иду в парламент", а потом "ухожу из парламента" – ограничивает электоральную поддержку для Притулы.

"Побег Вакарчука" из Рады, конечно же, отразится на Притуле. Ему придется доказывать избирателям, что он не такой, что не бросит все на полпути, а реально идет в мэры, чтобы серьезно заниматься Киевом. Еще одно слабое место Притулы – он не киевлянин. У него ярко выраженные национал-демократические, даже правые взгляды. Это напрямую сталкивает его в одну нишу с "Европейской солидарностью" в этом политическом сегменте. И, как по мне, это тоже проблема. Если он хочет побеждать на выборах, ему нужно выходить за пределы этой ниши", – считает Бортник.

Напомним, ответ на вопрос, пойдет ли в мэры Киева, Притула дал еще в середине июля. "Я 15 лет живу в столице, у меня здесь двое детей родились, мы недавно сделали ремонт, и оставлять обжитое гнездышко – пока таких планов нет", – заявил он.

Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.

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