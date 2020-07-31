Глава Киевоблсовета подал в отставку и отказался от депутатского мандата

Глава Киевского областного совета Николай Стариченко написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата облсовета.
Об этом сообщается на сайте Киевоблсовета.
"Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду", - приводятся на сайте слова Стариченко.
Он уточнил, что не будет продолжать политическую деятельность и не будет участвовать в местных выборах.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что советник мэра Киева и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов, которого в сентябре прошлого года Виталий Кличко представил как кризис-менеджера, ушел из городской государственной администрации на время предвыборной компании.
Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. Выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.
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