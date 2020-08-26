Известный футболист идет на выборы с Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко представил на съезде партии УДАР в среду, 26 августа, обновленную команду, с которой он будет принимать участие в предстоящих местных выборах.

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В частности, на выборы в Киевсовет, которые запланированы на 25 октября, с действующим мэром будут баллотироваться:

известный украинский футболист Александр Шовковский,

сурдопереводчик Леся Петровская,

адвокат Алексей Шевчук,

нардеп VIII созыва от УДАРа Оксана Юринец,

глава департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной админстрации Юлия Хан,

начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Кличко уточнил, что УДАР идет на выборы отдельно, но готов сотрудничать и с другими демократическими силами.

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Сам Шовковский не присутствовал на съезде, однако записал к участникам видеообращение. Он уточнил, что не может принять участие в съезде, так как готовится к матчу Лиги Наций. По словам Шовковского, он достих успеха в спорте и настроен на успех в политике.

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Ранее свое намерение идти в мэры Киева подтвердил шоумен Сергей Притула. Он будет баллотироваться от партии "Голос". Также в мэры будет снова баллотироваться экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

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