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Известный футболист идет на выборы с Кличко

26 августа, 14:18

Наталья Руда Наталья Руда

Действующий мэр Киева представил в своей обновленной команде Александра Шовковского

Мэр Киева Виталий Кличко представил на съезде партии УДАР в среду, 26 августа, обновленную команду, с которой он будет принимать участие в предстоящих местных выборах.

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В частности, на выборы в Киевсовет, которые запланированы на 25 октября, с действующим мэром будут баллотироваться:

  • известный украинский футболист Александр Шовковский,
  • сурдопереводчик Леся Петровская,
  • адвокат Алексей Шевчук,
  • нардеп VIII созыва от УДАРа Оксана Юринец,
  • глава департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной админстрации Юлия Хан,
  • начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Кличко уточнил, что УДАР идет на выборы отдельно, но готов сотрудничать и с другими демократическими силами.

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Сам Шовковский не присутствовал на съезде, однако записал к участникам видеообращение. Он уточнил, что не может принять участие в съезде, так как готовится к матчу Лиги Наций. По словам Шовковского, он достих успеха в спорте и настроен на успех в политике.

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Ранее свое намерение идти в мэры Киева подтвердил шоумен Сергей Притула. Он будет баллотироваться от партии "Голос". Также в мэры будет снова баллотироваться экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Также смотрите в сюжете, как идет подготовка к местным выборам:

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Киев Виталий Кличко выборы 2020

Источник: Сегодня

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